Шесть лет перемен: как криптовалютный рынок эволюционировал и адаптировался к вызовам

История криптовалютной индустрии насчитывает уже 15 лет и начинается с создания биткоина в 2009-м. Однако наиболее значимый этап развития этой отрасли начался лишь шесть лет назад – широкая общественность заговорила о биткоине в 2018 году после того, как курс актива в течение предыдущего года вырос почти в 18 раз.

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Именно в 2018 году командой разработчиков из Украины была создана WhiteBIT, которая сегодня заняла место одной из крупнейших европейских криптобирж. Но этим компания не ограничилась и создала собственную блокчейн-экосистему.

Поэтому OBOZ.UA исследовал, как изменялся мир криптовалют в течение этого времени. Больше об этом – в нашем новом спецпроекте, посвященном дню рождения криптобиржи WhiteBIT.

2018-2019: рыночная турбулентность как время для возможностей

Всемирное внимание криптовалюты приковали к себе в 2018 году, после бума в конце предыдущего года. Тогда курс биткоина впервые в истории преодолел отметку $1000 и к концу года взлетел почти до $20 000 за 1 BTC.

Впрочем, в 2018 году этот беспрецедентный "бычий" тренд завершился, и на смену ему пришел резкий откат - в конце года 1 биткоин торговался за около $3200. Но даже это не помешало появлению новых лиц в индустрии. Одним из них стал Владимир Носов, который19 ноября создал криптобиржу WhiteBIT. Главный акцент платформа сделала на предоставлении безопасных и простых решений для новичков, чтобы помочь им начать работать с криптовалютами, что позволило заручиться поддержкой первых пользователей.

"Из первых шагов в этой индустрии мы с командой задали себе высокие стандарты качества. Мы ставили цель создать максимально безопасный, надежный, инновационный и качественный продукт - чтобы все вокруг имели как можно меньше возможных предубеждений или страхов цифровых активов", – заявил Владимир Носов OBOZ.UA.

Запуск во время обвала крипторинки стал вызовом, но это решение оказалось оправданным. В 2019 году индустрию ожидал подъем и к концу года цена биткоина снова поднялась до $7200.

2020: DeFi-отрасль вышла на первый план

В 2020 году биткоин все еще приходил в себя от обвала 2018-го, но определяющим событием в этом периоде стало не это. Именно в этом году на криптовалюты обратили внимание институциональные учреждения – крупные традиционные финансовые компании. По данным Bitcoin.com, в течение года они инвестировали лишь в биткоин более $30 млрд, приобретя более 1,1 млн монет.

Кроме того, именно в 2020 году расцвело направление децентрализованных финансов (DeFi). Такие площадки называли революционными, поскольку они позволяли пользователям получать доход без посредников, благодаря таким инструментам как стэйкинг, P2P-криптокредитование, майнинг ликвидности и другим. Но главным их отличием стала общая доступность – чтобы присоединиться к сервису, потребовался только криптогаманец.

Благодаря этому, по данным CoinGecko, в 2020 году общая рыночная капитализация DeFi-проектов выросла в 12 раз и к концу декабря достигла $20,4 млрд, а количество их пользователей пересекло 1 млн.

На этом же фоне приобрели популярность децентрализованные криптобиржи (DEX), также входящие в DeFi-экосистему. Согласно данным Dune Analytics, совокупный оборот на них впервые вырос выше $120 млрд.

WhiteBIT активно поддерживала развитие децентрализованных финансов, продвигая их нативные активы среди своих пользователей. На сегодняшний день на бирже представлены более 300 активов, многие из которых были созданы DeFi-командами, в частности Uniswap (UNI), MakerDAO (Dai), Chainlink (LINK), Polkadot (DOT), Aave (AAVE) и другие. А также в своей экосистеме WhiteBIT имеет децентрализованную криптобиржу WhiteSwap.

2021: взлет популярности NFT

Этот год стал определяющим для всемирного принятия криптовалют, поскольку именно в 2021 году Сальвадор стал первым в мире государством, где биткоин стал законным платежным средством. По данным CoinDesk 81 из 100 крупнейших финансовых учреждений начали работать с технологией блокчейн.

Но трендом 2021 года стали уникальные цифровые активы – невзаимозаменяемые токены (NFT). Это популяризировало криптоиндустрию среди спортсменов, политиков и артистов, которые начали массово врываться в отрасль и выпускать собственные NFT-коллекции.

На фоне очередного рыночного подъема стоимость некоторых токенов из самых популярных коллекций, таких как CryptoPunks или Bored Ape Yacht Club, достигала миллионов долларов. А цифровую работу американского графического дизайнера Beeple (Майк Винкельман) Everydays: The First 5000 Days продали на аукционе почти за $69,3 млн, что сделало ее самым дорогим NFT в истории.

Благодаря этому, отмечают в CoinDesk в течение года совокупные продажи в секторе невзаимозаменяемых токенов выросли с $340 млн до $17,7 млрд, то есть примерно на 5100%.

Но NFT – это не только дорогие коллекционные картинки. Такие токены получили распространение в метамирах, в игровой индустрии и стали применяться для дополнения права собственности на физические активы. Универсальность технологии была подтверждена, когда выпускники сертификационной программы "Блокчейн-технологии" факультета информатики Киево-Могилянской академии получили токенизированные сертификаты на базе блокчейна Whitechain, что сделало невозможным их подделку. Этот проект стал первым примером подтверждения документов с использованием Web3-технологий в истории высших учебных заведений Украины и других стран Восточной Европы.

2022: начало активной регулировки криптовалюты

Поскольку принятие криптовалют было уже не остановлено, крупнейшие экономики мира решили урегулировать эту отрасль. Это усилило регуляторные требования к эмитентам криптовалют и площадок для торговли такими активами во многих странах.

16 сентября 2022 Белый дом опубликовал проект нормативно-правовой базы для криптовалютной индустрии, которую нижняя палата Конгресса приняла в мае 2024 года. А в Европейском Союзе одобрили основу для регулирования криптовалют Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA), последние положения которого вступят в силу в декабре 2024 года.

Кроме того, закон об усилении прозрачности и мерах безопасности на криптобиржах приняли в Бразилии, а в Индии ввели налог на доходы от криптовалют. Разрабатывать соответствующие законопроекты начали и в Украине, однако обе внесенные в Верховную Раду законодательные инициативы (№10225 и №10225-1) все еще не были проголосованы.

"Массовые предубеждения относительно крипт начнут активно рассеиваться, когда украинский крипторинок получит четкую регуляцию. Законодательная база для криптовалют создаст доверительную среду для цифровых активов, будет защищать пользователей и инвесторов, позволит интегрировать крипту в традиционные финансовые системы", – отметил Носов.

Но даже несмотря на отсутствие криптовалютного законодательства в Украине WhiteBIT соблюдает правовую базу Европейского Союза. Кроме того, криптобиржа входит в топ-3 самых безопасных по версии cer.live и получила награду от компании Hacken за высокий уровень безопасности.

"Для безопасности и защиты платежных данных клиентов наша компания ежегодно подтверждает самый высокий уровень сертификации PCI DSS – для того, чтобы пользователи были уверены, что их финансовые данные не окажутся в руках мошенников", – рассказал CEO криптобиржи.

2023: все рвутся к Web3

2023 год стал важным этапом в развитии Web3 – технологии, основанной на основах блокчейна, децентрализации и токенизации. Согласно данным платформы для блокчейн-разработчиков Alchemy, в прошлом году активность разработчиков Web3 достигла исторического максимума.

За это время к Web3-пространству разным образом присоединились известные бренды, в частности Coca-Cola, Disney, Hublot, Mugler, Dolce & Gabbana, Adidas и многие другие.

В ногу с трендами шагала и WhiteBIT, запустившая собственный блокчейн Whitechain. До этого события был организован ретродроп, предоставивший пользователям возможность получить нативную монету биржи WhiteBIT Coin (WBT) в вознаграждение за активное участие в тестировании новой сети на ее ранних стадиях, содержание WBT в Holding и выполнение задач, связанных с тестнетом.

А при разработке сети было реализовано собственное решение – WB Soul Ecosystem, которое послужило основой для различных Web3-продуктов на блокчейне Whitechain. Это уникальный идентификатор, ставший мостом между биржей и Whitechain для каждого пользователя, прошедшего процедуру KYC верификации.

2024: Web3-игры покорили мир

Эволюция блокчейн-пространства подарила любителям онлайн развлечений возможность зарабатывать криптовалюту за участие в играх Web3. Такие приложения имеют децентрализованную экономику и основаны на принципах работы смарт-контрактов.

Пользователи полюбили такие приложения при их преимуществах:

децентрализация;

контроль над игровым "имуществом";

прозрачность транзакций;

вовлеченность в принятие решений по дальнейшему развитию проекта;

высокий уровень безопасности благодаря криптографическим методам защиты данных.

Свою игру создала и WhiteBIT. В преддверии своего шестого дня рождения криптобиржа достигла сразу нескольких важных отметок – более 5,5 миллионов зарегистрированных пользователей и свыше $11 млрд объема торгов за 24 часа по состоянию на 13 ноября.

По этому поводу компания презентовала новое Telegram-приложение Bull Run с ежедневными вознаграждениями, которые можно получить за участие в соревнованиях забегов быков. Каждый забег – шанс тягаться за призы в виде криптовалют. Чтобы выиграть, нужно:

Подключиться к приложению через Telegram-бот и подвязать свой аккаунт WhiteBIT (или зарегистрироваться и пройти верификацию).

Выбрать быка для участия и пытаться определить движение BTC вверх или вниз, нажимая кнопки "Лонг" или "Шорт" соответственно.

Чем больше будет правильных определений движения графика, тем быстрее бык будет двигаться к финишу.

Дополнительные жизни и баллы для участия в игре можно получить за приглашение рефералов и другие игровые задания. Победители будут определяться ежедневно в зависимости от позиции в рейтинговой таблице, а общий призовой пул составляет ~ 30 000 USDT (в эквиваленте) в разных криптовалютах. Игра уже собрала более 640 тысяч пользователей, активно соревнующихся за главные призы и уже выигравших более 15 тысяч USDT в разных активах.

Вывод

Анализируя путь, который мир криптовалют прошел с 2018 по 2024 год, бросается в глаза его эволюционное развитие от инструмента заработка "для избранных" в экосистему, в которую может интегрироваться любой, кто ценит децентрализацию, контроль за собственными активами и безопасность. Важным участником этих изменений была WhiteBIT, которая, изменяясь сама, изменяла отрасль виртуальных активов.