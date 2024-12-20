Сервис ObmenAT24 назвали одним из лучших криптообменников для украинцев

Редакция портала Минфин, одного из ведущих финансовых онлайн-медиа, обнародовала рейтинг лучших криптообменников по итогам 2024 года.

Сервис ObmenAT24 попал в пятерку лидеров благодаря своему удобству, надежности и высокой скорости обслуживания.

"ObmenAT24 – кастомизированная крипто-фиатная платформа, созданная для удобного и безопасного обмена валют в любых форматах. Она позволяет покупать, продавать, обменивать и депонировать криптовалюты с использованием электронных кошельков и классических банковских инструментов: IBAN, Google/Apple Pay, Revolut Pay, SWIFT/SEPA или даже наличные деньги", – описывает ее широкие возможности редакция "Минфина".

В обзоре отмечают: "Криптообменники предоставляют одну главную услугу, но делают это качественно, быстро и просто. Поэтому они являются важной составляющей криптовалютной инфраструктуры и спрос на их услуги среди украинцев постоянно растет".

В список лучших "Минфин" включил ObmenAT24 благодаря современности этой крипто-фиатной платформы, которая позволяет быстро и безопасно осуществлять обмен фиатных и криптовалют в любом формате. Ее популярность объясняется целым рядом преимуществ, делающих сервис уникальным.

Обмен криптовалют происходит быстро с минимальными комиссиями. Сервис обеспечивает мгновенную обработку транзакций, что особенно важно для активных пользователей крипторынка. Операции ObmenAT24 имеют широкую географию, ведь ее представительства находятся в 26 городах Украины и 40 столицах мира, включая ключевые финансовые центры. Это позволяет пользователям из разных уголков мира, где есть доступ к интернету, легко пользоваться услугами платформы.

Уникальная опция депонирования средств для обменных операций позволяет зафиксировать курс при оформлении сделки. В условиях волатильности на рынке криптовалют это важный инструмент для обеспечения максимальной выгоды в процессе обмена.

Круглосуточную поддержку пользователям платформы оказывает квалифицированная команда ObmenAT24, на связи 24/7 через онлайн-чат, Telegram и WhatsApp. Это гарантирует, что любые вопросы пользователей будут решены быстро и качественно, они оперативно получат консультацию или помощь.

Инновационность – также важный критерий, по которому редакция "Минфина" создала перечень лидеров. Сайт платформы ObmenAT24 отличается простым и понятным интерфейсом, а все необходимые операции можно совершить в несколько кликов, что делает сервис удобным даже для новичков в мире криптовалют.

Платформа обеспечивает анонимность и высокую безопасность. Регистрация на ObmenAT24 не обязательна, что позволяет пользователям сохранить конфиденциальность. В то же время сервис интегрирует современные технологии защиты данных и обеспечивает высокую безопасность транзакций.

В своем обзоре редакция "Минфина" отметила: "Сайт сервиса ObmenAT24 выглядит довольно футуристически, при этом не обременен лишней информацией, а нужная находится на виду. Интерфейс понятен, главная операция – обмен криптовалют – осуществляется просто в несколько движений". Эти характеристики делают ObmenAT24 одной из самых удобных платформ для украинцев.

Минфин подчеркивает важность таких платформ для украинского рынка, ведь спрос на услуги криптообменников среди украинцев постоянно растет, и такие сервисы, как ObmenAT24, являются неотъемлемой частью криптовалютной экосистемы.

Другое влиятельное издание PaySpace Magazine номинировало кастомизированную крипто-фиатную платформу ObmenAT24 на титул "Лучший криптопроект" премии Payspace magazine Awards 2024 среди самых значительных проектов, упрощающих использование криптовалют в Украине.