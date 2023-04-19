Самая закрытая страна в мире тайно вложила миллионы в криптовалюту

Одно из самых закрытых государств в мире Бутан инвестировало миллионы долларов в криптовалюту. Это может приоткрыть завесу, скрывающую отношение этого крошечного королевства к виртуальным активам.

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Неожиданное открытие было сделано журналистами Forbes, которые ознакомились с судебными документами по делу о банкротстве криптолендинговых компаний Celsius и BlockFi.

Инвестиции были сделаны государственным инвестиционным фондом Druk Holding & Investments, который располагает активами на сумму в $2,9 млрд. В целом, корпорация курирует 21 местную компанию, включая сыроварню, несколько гидроэлектростанций и авиакомпанию Royal Bhutan Airlines.

Однако с 2022 года Druk тайно вложила деньги в криптовалюту. Это стало первым знаком, который может раскрыть отношение Бутана к криптоэкономике. Из документов Celsius стало ясно, что Druk вложил в цифровые активы около $18 млн.

Кроме того, юристы BlockFi обвиняют фонд в невыплате $30 млн кредита, который оформлен в феврале 2022 года в стейблкоине BUSD. Даже после ликвидации 1888 биткоинов, оставленных в качестве залога, Бутан остался должен $820 тыс.

"У нас нет комментариев, поскольку вопрос с BlockFi уже решен. Мы не можем давать комментарии из соображений конфиденциальности", – заявил генеральный директор Druk Уджвал Дип Дахал, отказавшись отвечать на уточняющие вопросы.

Если информация о том, что Druk инвестировал в криптовалюту, подтвердится, он может быть первым в истории суверенным фондом благосостояния, владеющим активами такого рода. Хотя некоторые другие фонды вкладывают средства в акции компаний, хранящие деньги в биткоинах.

При этом прежде Бутан не проявлял интереса в направлении современных технологий. Основным двигателем экономики этой страны является сельское хозяйство, а с 1974 года королевство открыло границы для очень ограниченного количества туристов.

А в 2021 году криптокомпания Ripple объявила о совместной разработке цифровой валюты центрального банка Бутаном. Она должна была базироваться на ее XRP – криптовалюте, эмитентом которой является Ripple.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, американский инвестор-миллиардер Кевин О'Лири назвал биткоин самым доходным криптовалютным активом в 2023 году. Курс BTC активно растет и с начала года увеличился более чем на 70%, опередив основные фондовые индексы и сырьевые товары.

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