Руководство по использованию криптобиржи для начинающих

Торговля криптовалютами может казаться сложной, но не с WhiteBIT. В этой статье мы расскажем, как легко и безопасно начать работу на крупнейшей криптобирже Европы по трафику. Это руководство для начинающих покажет, как зарегистрироваться, пополнить счет, покупать и обменивать криптовалюту, а также как защитить свой аккаунт от угроз.

Видео дня

Как создать аккаунт?

Зарегистрироваться на бирже WhiteBIT можно как через мобильное приложение, так и через веб-версию.

Как зарегистрироваться через веб-версию?

1. Перейди по ссылке: https://whitebit.com/ru/auth/register, или нажми "Начать" в правом верхнем углу сайта;

2. Нажми на кнопку "Регистрация";

3. В появившемся окне укажи свой E-mail и пароль. Опционально можно указать реферальный или аффилиатный код.

*Ты также можешь зарегистрироваться, используя кнопки "Продолжить с Google" или "Продолжить с Apple".

Как зарегистрироваться через мобильное приложение?

1. На главной странице приложения нажми на кнопку "Зарегистрироваться / Войти";

2. Ты можешь зарегистрироваться с помощью Apple, Google или e-mail. Выбери из списка подходящий способ, и укажи необходимые данные.

*Для доступа ко всем продуктам и функциям биржи не забудь пройти KYC после регистрации. Для этого достаточно указать страну, ФИО, место рождения и проживания, загрузить документ, подтверждающий личность, сделать селфи и дождаться результатов проверки.

Как пополнить счет через веб-версию?

Баланс можно пополнить как в криптовалюте, так и в государственной (фиатной) валюте. Просто нажми на жёлтую кнопку "Пополнить" в верхнем меню или на баннере на Главной странице. Затем выбери нужный актив и способ пополнения.

Способы пополнения зависят от выбранного актива – для каждого актива доступны разные сети пополнения и платёжные провайдеры.

Как пополнить счет через мобильное приложение?

Пополнить баланс в мобильном приложении можно, нажав кнопку "Пополнение" на Главной странице или "Пополнить" в разделе "Кошелек".

Как купить криптовалюту на WhiteBIT?

Основы торговли на криптобирже WhiteBIT включают два способа покупки криптовалюты: через торговый терминал (спотовая торговля) и с помощью конвертера (обмен криптовалют).

Спотовая торговля

1. Прежде чем оставить заявку на покупку криптовалюты, необходимо перевести актив с Основного баланса на Торговый;

2. Затем открой раздел спотовой торговли и найди желаемую пару, например, WBT/USDT;

3. Выбери нужный тип ордера и нажми на зеленую кнопку "Покупка WBT".

Как защитить свой аккаунт?

Для надежной защиты аккаунта важно не только использовать сложный пароль, привязать email и номер телефона, но и активировать дополнительные уровни безопасности. Для максимальной защиты от несанкционированного доступа WhiteBIT предлагает Passkey и двухфакторную аутентификацию (2FA). Эти меры значительно повышают безопасность твоих данных и средств.

Обмен

Биржа предлагает инструмент для обмена криптовалют, фиатных валют и стейблкоинов, даже если эти активы не имеют торговых пар. Курс фиксируется на 10 секунд, после чего его можно обновить.

Как обменять?

Выбери актив, который хочешь отдать (например, USDT); Выбери криптовалюту, которую хочешь получить (например, WBT); Введи сумму и нажми кнопку "Продолжить".

Вывод

В этом руководстве ты узнал основные шаги для работы с криптобиржей WhiteBIT. Теперь, когда процесс регистрации, пополнения счета, покупки и обмена криптовалют, а также защита аккаунта стали понятны, можно смело приступать к торговле. Следуя этим шагам, ты сможешь эффективно использовать платформу и минимизировать риски, связанные с торговлей криптовалютами.