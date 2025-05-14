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Руководство по использованию криптобиржи для начинающих

Станислав Кожемякин
Финтех
4 минуты
3,4 т.
Иллюстративное фото - две пары рук указывают на монитор ноутбука

Торговля криптовалютами может казаться сложной, но не с WhiteBIT. В этой статье мы расскажем, как легко и безопасно начать работу на крупнейшей криптобирже Европы по трафику. Это руководство для начинающих покажет, как зарегистрироваться, пополнить счет, покупать и обменивать криптовалюту, а также как защитить свой аккаунт от угроз.

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Как создать аккаунт?

Зарегистрироваться на бирже WhiteBIT можно как через мобильное приложение, так и через веб-версию.

Как зарегистрироваться через веб-версию?

1. Перейди по ссылке: https://whitebit.com/ru/auth/register, или нажми "Начать" в правом верхнем углу сайта;

Стартовая страница криптобиржи WhiteBIT.

2. Нажми на кнопку "Регистрация";

Регистрация на WhiteBIT с сайта.

3. В появившемся окне укажи свой E-mail и пароль. Опционально можно указать реферальный или аффилиатный код.

*Ты также можешь зарегистрироваться, используя кнопки "Продолжить с Google" или "Продолжить с Apple".

Как зарегистрироваться через мобильное приложение?

1. На главной странице приложения нажми на кнопку "Зарегистрироваться / Войти";

Регистрация на WhiteBIT в приложении.

2. Ты можешь зарегистрироваться с помощью Apple, Google или e-mail. Выбери из списка подходящий способ, и укажи необходимые данные.

Регистрация на WhiteBIT через Apple, Google или e-mail

*Для доступа ко всем продуктам и функциям биржи не забудь пройти KYC после регистрации. Для этого достаточно указать страну, ФИО, место рождения и проживания, загрузить документ, подтверждающий личность, сделать селфи и дождаться результатов проверки.

Как пополнить счет через веб-версию?

Баланс можно пополнить как в криптовалюте, так и в государственной (фиатной) валюте. Просто нажми на жёлтую кнопку "Пополнить" в верхнем меню или на баннере на Главной странице. Затем выбери нужный актив и способ пополнения.

Как пополнить баланс на криптобирже через сайт
Пополнить баланс на криптобирже можно в разных активах

Способы пополнения зависят от выбранного актива – для каждого актива доступны разные сети пополнения и платёжные провайдеры.

Как пополнить счет через мобильное приложение?

Пополнить баланс в мобильном приложении можно, нажав кнопку "Пополнение" на Главной странице или "Пополнить" в разделе "Кошелек".

Как пополнить баланс на криптобирже через приложение.

Как купить криптовалюту на WhiteBIT?

Основы торговли на криптобирже WhiteBIT включают два способа покупки криптовалюты: через торговый терминал (спотовая торговля) и с помощью конвертера (обмен криптовалют).

Спотовая торговля

1. Прежде чем оставить заявку на покупку криптовалюты, необходимо перевести актив с Основного баланса на Торговый;

Как перевести актив с Основного баланса на Торговый

2. Затем открой раздел спотовой торговли и найди желаемую пару, например, WBT/USDT;

Как выбрать торговую пару для покупки криптовалюты

3. Выбери нужный тип ордера и нажми на зеленую кнопку "Покупка WBT".

Чтобы купить криптовалюту на споте, необходимый выбрать нужный тип ордера

Как защитить свой аккаунт?

Для надежной защиты аккаунта важно не только использовать сложный пароль, привязать email и номер телефона, но и активировать дополнительные уровни безопасности. Для максимальной защиты от несанкционированного доступа WhiteBIT предлагает Passkey и двухфакторную аутентификацию (2FA). Эти меры значительно повышают безопасность твоих данных и средств.

Обмен

Биржа предлагает инструмент для обмена криптовалют, фиатных валют и стейблкоинов, даже если эти активы не имеют торговых пар. Курс фиксируется на 10 секунд, после чего его можно обновить.

Как обменять?

  1. Выбери актив, который хочешь отдать (например, USDT);
  2. Выбери криптовалюту, которую хочешь получить (например, WBT);
  3. Введи сумму и нажми кнопку "Продолжить".
Обменять можно даже ту криптовалюту, которая не имеет торговых пар

Вывод

В этом руководстве ты узнал основные шаги для работы с криптобиржей WhiteBIT. Теперь, когда процесс регистрации, пополнения счета, покупки и обмена криптовалют, а также защита аккаунта стали понятны, можно смело приступать к торговле. Следуя этим шагам, ты сможешь эффективно использовать платформу и минимизировать риски, связанные с торговлей криптовалютами.