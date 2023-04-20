Ручная криптобиржа Путина: в России решили "законно" обойти санкции

В России собираются создать национальную криптовалютную платформу, которая позволит экспортерам страны-агрессора заключать трансграничные сделки при помощи виртуальной валюты. Таким образом режим диктатора Владимира Путина надеется обойти международные санкции.

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Необходимый законопроект уже в разработке. После его принятия в РФ смогут создать криптоплатформу, которая будет отвечать за реестр операторов цифровых валют, их лицензирование и соблюдение ими необходимых требований, пишет пропагандистское издание “Ведомости", ссылаясь на члена комитета Госдумы РФ по экономической политике Сергея Алтухова.

Разработку законопроекта ранее подтвердила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, финрегулятор готов провести эксперимент с использованием криптовалюты во внешних расчетах.

Также законопроект предусматривает легализацию майнинга криптовалют и введение классификатора видов экономической деятельности для россиян и компаний, которые занимаются добычей биткоина и других виртуальных валют. В дальнейшем их будут использовать для внешнеэкономической деятельности.

Журналисты приводят оценки, согласно которым майнеры могут создавать криптовалюту на $10-50 млрд. Поэтому легализация этого процесса, а также создание площадок по купле-продаже цифровых валют в России снизит санкционные риски, утверждает директор по взаимодействию с государственными органами оператора дата-центров BitRiver Олег Огиенко.

Впрочем, в возможности уклонения от санкций при помощи криптовалюты режим Путина усомнился еще в 2022 году. В Банке России отметили, что таким образом нереально проводить платежи на большие суммы, а криптовалютные платформы могут блокировать подсанкционные адреса.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал, что некоторые биржи, в частности Huobi и KuCoin, позволяют россиянам торговать криптовалютой с помощью дебетовых карт, выпущенных находящимися под санкциями банками. Таким образом, они могут уклоняться от санкций, выводя средства на иностранные банковские счета при помощи стейблкоина Tether.

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