Россияне научились обходить санкции: раскрыта схема с криптовалютой

Международные санкции, которые ввели в отношении России из-за войны против Украины, имеют множество лазеек. Благодаря этому россияне могут выводить свои деньги из РФ и продолжают работать на иностранных площадках.

О схемах, к которым обратились граждане РФ из-за ограничений, сообщает DW. Среди тех, кто научился обходить ограничения – 26-летний серб Стеван Тадич и его жена-россиянка.

За несколько месяцев до начала полномасштабной агрессии они уехали из Москвы в Сербию. В РФ они получали пособие по уходу за ребенком, поэтому, когда российские банки отключили от системы SWIFT, Тадич начал использовать p2p-площадки.

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P2P– это транзакции непосредственно между двумя владельцами криптовалюты. Поэтому Тадичу надо только найти продавца криптовалюты за рубли и покупателя криптовалюты за сербские динары. Он использует стейблкоин Tether (USDT), курс которого привязан к доллару.

"USDT пользоваться удобнее всего, потому что в этой криптовалюте происходит наибольшее количество торгов на бирже и из-за привязки к доллару в ней удобно считать итоговую сумму", – объясняет он.

Кроме того, распространенный метод – обмен криптовалюты на наличные при личной встрече. Покупателю лишь необходимо предоставить адрес своего криптокошелька.

Российский иллюстратор Всеволод Савченко, который зарабатывает на зарубежной фриланс-площадке, тоже пользовался USDT. Деньги он выводил через p2p-сервисы криптобирж Paxful и Binance, но со временем первая приостановила операции, а вторая объявила о выходе из РФ.

Хотя децентрализованные криптобиржи (DEX) менее популярны, чем централизованные платформы, криптоблогер Ани Асланян называет их еще одним способом для россиян обойти криптосанкции. Особенностью DEX заключается в отсутствии верификации клиента. Кроме того, они не хранят криптовалюту – сделки на DEX заключаются между кошельками клиентов.

Стоит отметить, что полномасштабное вторжение российских войск объединило многие криптокомпании. В частности, одна из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT разорвала все связи с рынком РФ, закрыла возможность регистрации для российских пользователей, ввела дополнительные проверки, отменила пары с рублем и заблокировала депозиты и вывод рублей.

Ранее OBOZ.UA уже писал, какие схемы россияне используют, чтобы обойти криптовалютные санкции. Оказалось, что после начала полномасштабного вторжения криптобиржи Huobi и KuCoin позволяли торговать криптовалютой даже с помощью дебетовых карт подсанкционных российских банков.

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