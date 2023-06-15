Российско-украинский криптобанк начал блокировать карты россиян в ЕС

Сбежавшие в Евросоюз граждане России столкнулись с блокировками своих карт, выданных необанком Revolut. С ограничениями в финтех-приложении столкнулись не менее четырех клиентов из страны-агрессора.

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О случившемся сообщает Forbes, редакции которого об этом заявили сами россияне, столкнувшиеся с блокировками. Издание объясняет это ужесточением требований банка к документам, подтверждающим право жить в Европе.

Стоит отметить, что зарегистрированный в Литве Revolut среди прочего предлагает клиентам услуги обмена фиата на криптовалюту. Финтех-стартап был создан в 2015 году украинцем Владом Яценко и россиянином Николаем Сторонским, который после начала полномасштабного российского вторжения в Украину отказался от гражданства РФ.

Проблемы со счетами в Revolut подтвердили как минимум четверо граждан РФ во Франции и в Латвии. Их ситуации похожи: за две-три недели до окончания долгосрочной визы банк прислал им предупреждение о том, что карта будет заблокирована, если они не предоставят документы, позволяющие проживать в ЕС: ВНЖ или визу D сроком на 180 дней.

Причем другие документы, включая разрешение на временное проживание и справку о подаче документов на продление визы, банк не принимал. Поскольку в такое короткое время получить документы невозможно, счета были ограничены до удовлетворения условий банка: клиентам заблокировали входящие переводы, оставив возможность тратить остаток на карте.

Журналисты приводят слова представителя Revolut Пэдди Кроули о том, что в августе 2022 года банк действительно ужесточил формальные требования не только к россиянам, но и к беларусам. В результате все обладатели паспортов РФ и Беларуси должны предоставить необходимые документы.

"Новая газета" обратилась к Кроули за уточнением, на что тот заверил, что список запрашиваемых документов заверяется на уровне ЕС. А Revolut регулярно проверяет документацию клиентов и ограничивает счета, которые нарушают финансовые правила.

В то же время в банке отрицают ужесточение ограничения для граждан РФ в последнее время. Действующие ограничения были введены еще в августе 2022 года, когда вступило в силу соответствующее финансовое регулирование.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, Revolut еще в марте 2022 года ввел санкции в отношении Беларуси и России. В приложении банка отключили банковские переводы в и из этих стран.

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