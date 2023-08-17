Роль CBDC в финансовой системе Украины: какие преимущества у е-гривны

С каждым днем мир движется к безналичному расчету, а цифровые активы все больше и больше становятся частью настоящего. Заинтересованность центральных банков в изучении "определенной формы" цифровой валюты выросла до 93%, согласно опросу банка международных расчетов (BIS), проведенному в 2022 году.

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Некоторые страны уже разрабатывают свою концепцию цифровой валюты центрального банка (CBDC), а некоторые уже успели их внедрить. CBDC может стать одной из важнейших тенденций, которая определит будущее денег в ближайшее десятилетие, поэтому важно понимать, что такое и какие возможности предоставляет обществу.

По определению Европейского центрального банка, цифровая валюта центрального банка (CBDC) – это цифровая форма фиатных денег, общедоступная, выпускаемая государством и имеющая статус законного платежного средства.

CBDC существенно отличается от традиционных цифровых активов, таких как Bitcoin (BTC). Хотя CBDC и носит централизованный характер – у центрального банка страны есть все полномочия выпускать, управлять и регулировать CBDC. Однако это не означает, что CBDC полностью централизованы. В техническом плане архитектура CBDC может включать как элементы централизации, так и децентрализации. К примеру, банк может использовать централизованную систему управления и контроля, но база данных может быть распределенной системой. Как правило, технические детали разнятся в зависимости от страны и целей.

С другой стороны, концепция обычных цифровых активов построена на идее децентрализации. Они функционируют в распределенной, одноранговой сети, известной как блокчейн, без центрального органа управления, который может его контролировать. Эти функции коллективно выполняют участники сети с помощью механизма консенсуса, например Proof-of-Work (PoW) или Proof-of-Stake (PoS).

Как появились цифровые CBDC?

CBDC возникли как реакция центральных банков на растущий спрос на цифровые валюты, а также интерес к разработке блокчейн-технологии. Это также открывает новые возможности, поскольку распределенная база данных может обеспечить безопасность, надежность и прозрачность операций, а также облегчить обработку транзакций.

Технологии, без сомнения, могут повлиять на финансовую систему и денежную политику, поэтому центральные банки рассматривают CBDC как способ централизованного ответа на это развитие, что позволит занять свою позицию в современном цифровом пространстве.

Сейчас Китай – один из лидеров гонки CBDC. Народный банк Китая (НБК) приступил к исследованию цифрового юаня (DCEP – Digital Currency Electronic Payment) еще в 2014 году. По данным НБК, по состоянию на конец 2022 года в обращении уже находится более 13,61 миллиарда e-CNY, это более 2 миллиардов долларов. Представители китайского ЦБ подчеркивают, что e-CNY поддерживает анонимные транзакции при их малом объеме, но переводы больших сумм отслеживаются.

В Financial Times даже упоминали о том, что e-CNY может отобрать "почетный статус" доллара.

Что касается других стран, то глава Казначейства Великобритании Эндрю Гриффит недавно заметил, что страна стремится стать мировым криптоцентром. Однако, как пишет BBC, запуск национальной цифровой валюты возможен не раньше 2025 года.

Интересно, что в этом вопросе Индия может опередить Великобританию, сообщают CNBC. Еще в феврале 2022 года страна заявила, что на протяжении 2022-2023 годов запускает проект цифровой рупии. С 1 декабря 2022 года центробанк Индии запустил розничную версию национальной цифровой валюты в тестовом режиме.

Как работает CBDC?

Условия проектирования CBDC могут отличаться – вовсе не обязательно, чтобы в основе каждого проекта была технология блокчейна. А распределением CBDC может заниматься непосредственно центральный банк или коммерческие структуры, которым делегировали эту функцию.

В любом случае CBDC предлагает ряд преимуществ, среди которых: финансовая инклюзивность, повышение эффективности электронных платежных систем, расширение инструментария налогово-бюджетной политики и т.д.

С другой стороны, CBDC может повысить возможность центральных банков собирать данные пользователей, позволит им напрямую влиять на модели расходов потребителей, цензурировать и контролировать транзакции.

Общепринятой классификации CBDC не существует. Однако теоретически их можно разделить по форме использования на разных уровнях финансовой системы.

Оптовые CBDC – предназначены для операций между финансовыми учреждениями. Розничные CBDC – предназначенны для использования гражданами и предприятиями для осуществления повседневных платежей и других финансовых операций.

От Китая до Украины: страны, активно внедряющие CBDC

По состоянию на март 2023 года внедрение проектов цифровой валюты изучается уже в более чем 100 странах мира. В частности:

центральная банковская система США признает технологические инновации цифровых активов новой формой денег. 16 сентября 2022 года Белый дом опубликовал комплексную структуру, в которой описывается регулирование цифровых активов для изучения цифрового доллара. Однако, несмотря на понимание потенциала, Федеральная резервная система предупреждает, что существуют определенные риски, которые могут сделать клиентов уязвимыми для мошенничества;

в Китае цифровая версия юаня, признанная официальной цифровой валютой страны, была введена в тестовом режиме еще в 2019 году. Проект был ориентирован на тестирование и внедрение новой формы цифровой валюты, контролируемой Народным банком Китая;

также среди тех, кто уже полноценно применил пилотные программы CBDC в национальной криптовалюте, есть Нигерия, Багамы и Ямайка;

В 2022 году банк Японии ввел пилотный проект по тестированию национальной цифровой валюты. Однако, согласно заявлению главы Центрального банка Японии Харухико Курода, решение о целесообразности выпуска CBDC будет принято до 2026 г. после различных тестов;

впервые о введении цифровой валюты в Украине заговорили еще в 2016 году. А уже в 2021 году Национальный банк Украины разработал концепцию е-гривны (E-UAH), предусматривающую внедрение цифровой формы национальной валюты до 2024 года.

Интересно, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что планирует стать первым, кто получит зарплату в электронной гривне.

В чем особенность украинской цифровой валюты Национального банка?

28 ноября 2022 года НБУ презентовал проект концепции е-гривны участникам платежного рынка, участникам рынка виртуальных активов и государственными органами.

Этот проект описывает возможный дизайн актива, его архитектуру, характеристики и преимущества для поставщиков платежных услуг. По словам НБУ, самым главным назначением украинской цифровой валюты может стать эффективное выполнение функций денег, которое будет дополнять наличную и безналичную формы национальной валюты.

Заместитель председателя НБУ Алексей Шабан также отмечает, что эта разработка будет способствовать цифровизации экономики Украины, распространению безналичных расчетов и уменьшению их стоимости, росту уровня прозрачности расчетов, а также повышению доверия к национальной валюте.

Интересно, что в 2023 году участники форума Цифровые деньги, организованного АУБ (Ассоциацией Украинских Банков) заявили, что после запуска электронной гривны в Украине ожидается снижение объемов денежных переводов через коммерческие банки. Кроме того, АУБ считают, что E-UAH позволит осуществлять операции без посредничества банков, а следовательно едва ли не полностью исключит риски потери денег клиентом вследствие возможного банкротства банковского учреждения.

НБУ рассматривает то, что е-гривну можно будет использовать:

для розничных безналичных платежей с вероятным функционалом "программированных" денег;

в области, связанной с оборотом виртуальных активов. К примеру, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами;

для обеспечения возможности осуществления трансграничных платежей. Согласно этому использование должно быть удобным и доступным для всех слоев населения, юридических лиц, государственных органов, банков и небанковских финансовых учреждений;

для борьбы с коррупцией и незаконным отмыванием денег. Все из-за возможности CBDC осуществлять финансовый контроль на всех уровнях.

Преимущества и возможности

Можно ли назвать концепцию цифровых валют центрального банка технологическим прорывом? Конечно. Это действительно незаурядное событие в истории цифровизации экономик мира. На этом этапе развития ведущее место, безусловно, будет занимать и украинский проект цифровой валюты – е-гривна. Она может расширить возможности безналичных расчетов по стране и не только, а также потенциально увеличить доверие граждан к национальной валюте.

Введение концепции и модели украинской цифровой валюты еще находится в стадии обсуждения. Впрочем, известно, что в октябре прошлого года "Укрпатент" уже зарегистрировал торговую марку "е-гривна" и "e-hryvnia", принадлежащую НБУ. Такая последовательность событий по разработке и внедрению является логичным шагом на пути постепенного превращения всех государственных услуг в удобные цифровые сервисы, ведь Украина внесла немалый вклад в мировую историю цифровизации. И будет делать это и дальше.

Однако следует понимать, что не только страны, но и украинские компании играют важную роль в содействии развитию цифровизации. К примеру, криптобиржа с украинскими корнями WhiteBIT активно внедряет блокчейн-технологии. Другие украинские компании тоже будут постепенно принимать активное участие в этом порывистом процессе.

Благодаря активному вовлечению украинских компаний в развитие цифровизации Украина может увеличить свою конкурентоспособность на мировом рынке и открыть новые перспективы для экономического роста.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в Нацбанке утверждают, что с запуском е-гривны не намерены отказываться от наличных денег и переводить таким образом все расчеты в наличные деньги. Как ожидается, эта версия нацвалюты будет функционировать как дополнение к наличным и хранящимся на счетах средствам.

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