Путин затягивает удавку над криптовалютой: ни одна транзакция россиян не скроется

Путинский режим не устраивает, что некоторые транзакции россиян остаются вне его ведома, и поэтому Банк России будет отслеживать трансграничные банковские операции, связанные с покупкой криптовалюты. С этой целью в январе-феврале пройдет исследование возможностей для отслеживания таких транзакций.

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Как сообщили в ЦБ РФ, новое правило будет распространяться на физические лица, которые являются налоговыми резидентами РФ. В исследовании примут участие 20 банковских учреждений.

"Обследование проводится с целью установления возможности идентификации в совокупном объеме трансграничных денежных переводов физических лиц операций, связанных с покупкой/продажей криптоактивов, и оценки их стоимостных объемов", – заявили в Банке России.

Регулятор признал р2р-операции (то есть покупка напрямую, в обход посредников) основным каналом покупки криптовалюты. Только во II-III квартале 2023 года объем таких операции вырос до 81,5 млрд рублей (порядка $890 млн) – это на 53,9% больше, чем годом ранее.

Ранее в Госдуме РФ сообщили о внедрении в РФ технологии анализа транзакций россиян, а также высказались за запрет внутреннего оборота виртуальных активов. Это не даст россиянам ничего покупать за биткоин и подобные монеты, но позволит российским компаниям заключать международные сделки и таким образом обойти финансовые санкции.

Также OBOZ.UA сообщал, что граждане России научились использовать британский процессинговый сервис Wirex, чтобы выводить свою криптовалюту в фиат через ЕС. Как работает новая схема, читайте в материале на нашем сайте.

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