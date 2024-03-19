Пока биткоин бьет рекорды: инструкция, как купить криптовалюту

Рост курса биткоина заинтересовал в криптовалютах еще больше людей. Но некоторые из решивших купить BTC могли столкнуться с непониманием, как это можно сделать.

В связи с этим OBOZ.UA собрал информацию, которая пригодится новичкам в области криптовалют и упростит их знакомство с криптовалютной индустрией.

Сколько криптовалюты купить?

Слово "биткоин" может у некоторых людей ассоциироваться с астрономическими суммами в валюте, что может вводить их в ступор: как можно позволить себе такую дорогостоящую покупку? Это логично, ведь согласно данным криптоинтегратора CoinGecko, Bitcoin – это действительно самая дорогая криптовалюта.

Но суть в том, что покупать целый биткоин совсем не обязательно, ведь каждый BTC (тикер для сокращенного обозначения этой криптовалюты) состоит из 100 миллионов меньших частиц – сатоши, названных в честь создателя первой криптовалюты Сатоши Накамото.

Поэтому целый биткоин покупать за раз необязательно, но стоит помнить, что на некоторых криптобиржах есть ограничение на минимальную сумму сделки.

Где купить биткоин?

Операции с криптовалютой происходят на различных типах площадок: это могут быть централизованные криптобиржи и криптообменники, либо децентрализованные криптобиржи и DeFi-проекты (приложения децентрализованных финансовых сервисов, созданных на базе блокчейна). Чтобы не запутаться, следует запомнить, что первые два типа работают и с криптовалютой, и с фиатом (то есть, национальными деньгами: гривной, долларом, евро и другими), а два последних – только с криптовалютой.

Выбирая площадку для покупки криптовалюты, в первую очередь следует помнить о кибербезопасноти. Надежность той или иной криптоплатформы можно оценить при помощи независимого аудита, а еще лучше – чтобы такую проверку провели две компании.

Например, эксперты компании по кибербезопасности Hacken.io и сертификационной платформы CER.live включили одну из крупнейших европейских централизованных криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT в топ-3 самых безопасных бирж, присвоив ей высокий рейтинг ААА. Площадка подтверждает свои высокие стандарты, храня 96% цифровых активов на холодных криптокошельках, а также используя WAF (межсетевой файрвол) для защиты от киберпреступников.

Также не будет лишним исследовать информацию о площадке, например, чтобы узнать, в какой юрисдикции она зарегистрирована (от страны регистрации зависят и некоторые условия обслуживания клиентов).

Условия на площадках для торговли криптовалютой тоже отличаются. Прежде всего, они взимают разные комиссии за свои услуги, а сам обмен может занимать разное время – это зависит от нескольких факторов, включая мощности самой площадки, ее скорости обработки операций и нагрузки на сеть криптовалюты.

Криптобиржи

Самым понятным способом для новичка приобрести криптовалюту будет воспользоваться централизованной криптобиржей (CEX). Именно к таким относится WhiteBIT. Кроме биткоина, на площадке представлены еще более 270 активов, свыше 350 торговых пар и 10 фиатных валют (в том числе, гривна).

Чтобы не попасть на "мертвый" проект, необходимо оценить активность пользователей криптобиржи. Например, на WhiteBIT самый высокий среднесуточный показатель составляет более $2,5 млрд.

Особенность CEX заключается в необходимости регистрации и подтверждении своей личности (верификация). Разберем эти два процесса на примере WhiteBIT.

Регистрация

Регистрация на этой криптобирже стандартна. Создать аккаунт можно, заполнив регистрационную форму и указав электронную почту и пароль. После этого на указанную почту придет письмо с подтверждением регистрации.

Верификация

Верификация пользователей необходима, чтобы пользоваться полным функционалом платформы. Это также упростит процесс восстановления аккаунта, если к нему будет утрачен доступ.

Благодаря интеграции с Дією, зарегистрированные пользователи с установленным на смартфон приложением могут пройти верификацию за несколько минут. Для этого необходимо:

в меню пользователя открыть страницу верификации;

среди способов проверки выбрать "Верификация через Дію", открыть приложение и отсканировать QR-код на экране;

подтвердить передачу документов в Дії и ожидать завершения проверки документов.

Пройти верификацию можно и в мобильном приложении WhiteBIT. Для этого нужно просканировать QR-код с помощью другого смартфона, на котором установлена Дія, или сразу открыть его в приложении.

Пополнение баланса

Баланс пользователя криптобиржи – это аналог его кошелька в реальном мире. Чтобы что-то купить, необходимо, чтобы в кошельке хватало денег.

Но как купить криптовалюту за национальные валюты? Для этого необходимо пополнить свой баланс. Это проще сделать с валютной карты. Для этого необходимо:

нажать желтую кнопку "Пополнение" в верхнем правом углу;

выбрать валюту, которую вы хотите внести на баланс, и провайдера;

следуя инструкциям ввести сумму, которая будет переведена на баланс.

Пополнить счет аккаунта с гривневой карты можно только при помощи платежную платформу GEO Pay. Для этого на ней нужно зарегистрироваться и пополнить свой счет (за это взимается дополнительная плата).

Также стоит помнить о комиссиях, которые взимаются за обработку транзакции. Обработка транзакции длится в среднем около часа.

Покупка криптовалюты

В кошельке пользователя есть несколько разных балансов. После пополнения все средства оказываются на Основном балансе, но в операциях участвует только Торговый баланс.

Поэтому средства нужно перевести. Для этого надо:

зайти в раздел "Балансы";

выбрать "Общий";

нажать "Перевести" напротив валюты;

указать нужную сумму и подтвердить операцию (выполнится автоматически).

Осталось дело за малым. Проще всего получить криптовалюту через функцию быстрого обмена:

открыть "Обмен" в разделе "Торговля";

выбрать валюту, которую занесли на баланс, и BTC;

указать количество средств для обмена;

подтвердить операцию, нажав кнопку "Купить".

Эта операция тоже будет осуществлена автоматически. Но также купить криптовалюту можно на главной странице криптобиржи или через спот-терминал.

Пошаговая инструкция с описанием регистрации, верификации, пополнения баланса и покупки криптовалюты доступна в видеоуроке WhiteBASE: trading на YouTube.

Таким образом, исходя из инструкции, можно прийти к выводу, что купить криптовалюту – это не сверхсложная задача. А следуя данной инструкции, это можно сделать без каких-либо сложностей.

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