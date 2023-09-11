Пилотный онлайн-опрос от Госстата: украинцев призывают присоединиться

Государственная служба статистики Украины и Министерство цифровой трансформации совместно запустили пилотный опрос о занятости и безработице украинцев. Пилотный – потому что подобный проект впервые проходит в онлайн-формате.

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Онлайн-опрос стал важным шагом на пути цифровизации Госстата, чтобы информацию из его реестров можно было получать в реальном времени, а также быстро анализировать и обрабатывать. Как сообщили в Минцифре, присоединиться к опросу смогут украинцы от 15 лет из любой страны мира, что очень актуально во время полномасштабной войны.

Пилотный проект направлен на сбор информации об уровне и причинах безработицы в стране, а также другие вопросы – в частности, направления занятости и способы поиска работы. Вся полученная информация в ходе онлайн-опроса деперсонализирована и будет использоваться только в статистических целях. Присоединиться можно по ссылке.

Чтобы принять участие в таком опросе, нужно иметь смартфон или компьютер. Авторизация происходит через приложение Действие, BankID, аппаратный или файловый ключ.

Перевод государственных соцопросов в онлайн-формат позволит сэкономить бюджетные средства, время населения и усилия интервьюеров. К тому же это не только упростит сбор информации, но и ускорит ее обработку.

"Один из этапов трансформации Государственной службы статистики – внедрение онлайн-опросов. Они значительно экономят время и бюджетные средства по сравнению с традиционным сбором статистических данных", – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Приоритетом при цифровизации Госстата его председатель Игорь Вернер назвал автоматизацию процесса сбора, обработки и распространения официальной государственной статистической информации. А запуск онлайн-опросов стал одним из важных шагов в этом направлении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о росте уровня безработицы в Украине в 2022 году. На фоне разрушения предприятий, снижения экономической активности бизнеса в условиях высоких рисков и вынужденной миграции миллионов украинцев без источников дохода осталось 25,8% граждан.

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