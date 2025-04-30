Первый шаг в Web3: как WhiteBIT готовит новое поколение специалистов

В мире, где Web3 стремительно превращается из тренда в основу цифровой экономики, важно не только нанимать специалистов, но и формировать среду, в которой они появлялись бы. Так, в 2023 году Киево-Могилянская Академия в партнерстве с WhiteBIT, крупнейшей европейской криптовалютной биржей по трафику, запустила первую в Восточной Европе магистерскую сертификатную программу "Блокчейн-технологии". Это приложение является одним из примеров того, как компания может не просто адаптироваться к рынку, а формировать его.

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Авторская сертификатная программа существует уже два года, она помогла почти 60 участникам получить новые знания в фундаментальных аспектах отрасли, в частности, криптографии в децентрализованных системах, разработке смартконтрактов, алгоритмах DeFi и инструментах регуляции криптовалютного рынка.

Программа предусматривает занятия от ведущих украинских и международных экспертов по блокчейн-технологиям, в частности, некоторые курсы проводятся на английском языке. По завершении программы выпускники получают первые в Восточной Европе токенизированные сертификаты на собственном блокчейне WhiteBIT-Whitechain. Эти сертификаты подтверждают подлинность традиционных документов и делают невозможным передачу или подделку образовательных документов.

На сертификационной программе учатся слушатели с разным опытом и осведомленностью в сфере. Это не только студенты, которые получают высшее образование, но и опытные специалисты в области ИТ и смежных сферах. Такое разнообразие участников создает очень динамичную среду, где практический опыт профессионалов сочетается с новыми идеями и перспективами молодых специалистов.

Первые результаты от программы уже можно увидеть на практике. Курс открывает участникам потенциальные возможности трудоустройства в Web3 сфере, в том числе WhiteBIT.

Вот отзывы некоторых учащихся, прошедших эту программу:

Кирилл, опытный Python девелопер : Мне была интересна криптография. Закрыл для себя пробелы в генерации ключей. Из того, что понравилось лично мне - писал собственные функции на Python для вычислений. Позже узнал, что Виталик Бутерин создал собственную библиотеку для подобных вычислений. Было приятно понимать, что мы мыслим все равно. Я Python девелопер с 6 летним стажем, сейчас я работаю, но меня интересует криптография."

: Мне была интересна криптография. Закрыл для себя пробелы в генерации ключей. Из того, что понравилось лично мне - писал собственные функции на Python для вычислений. Позже узнал, что Виталик Бутерин создал собственную библиотеку для подобных вычислений. Было приятно понимать, что мы мыслим все равно. Я Python девелопер с 6 летним стажем, сейчас я работаю, но меня интересует криптография." Мария, аналитик данных : "Я закончила Могилянку по основному образованию довольно давно, присоединилась к студентам именно на этот курс и мне было очень интересно. О блокчейне слышала очень поверхностно до этого, но чувствовала, что за этим будущее, и что мне стоит с этим разобраться. Для меня лично было важно научиться не просто хорошо писать смарт-кон, как они разрабатываются, на что обращать внимание, как они могут строиться.

Нынешняя программа имеет особую ценность благодаря тому, что студенты получили тестовые задания, созданные на основе реальных кейсов, с которыми работают ежедневно специалисты компаний WhiteBIT и Whitechain. Студенты программы также активно подают собственные проекты на грантовую программу Whitechain. Это уникальная возможность для участников применить свои теоретические знания на практике уже при обучении, что значительно повышает их подготовленность к реальным вызовам в области блокчейн-технологий.

Рост популярности сферы Web3 безусловно дал старт развитию талантов в этом направлении. Формирование нового поколения экспертов, создание образовательных программ и поддержка профессионального роста — это глобальный подход, который определяет будущее индустрии и стратегический вектор для компаний, которые планируют дальнейшее развитие в сфере блокчейн, а именно активно развивать собственные образовательные инициативы в поддержку талантов.