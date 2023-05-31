Первый миллион в 18: австралиец разбогател благодаря криптовалюте

Австралиец Сэмюел Снелл стал миллионером в 18 лет благодаря инвестициям в криптовалюту, несмотря на то, что учителя советовали ему не тратить на это увлечение время. Теперь парень, которого гнобили в школе, зарабатывает тысячи долларов в день и ведёт роскошную жизнь.

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Снелл называет себя примером того, что разбогатеть в интернете может кто угодно, независимо от возраста, пишет The Sun. Однако верят ему далеко не все.

"В 17 лет я провалил все уроки, хотел бросить учебу. Я работал на своей первой работе – в McDonald's, пытался максимально экономить, чтобы тратить их в клубах", – говорит Снелл на видео в своем TikTok.

По его словам, чтобы что-то изменить он начал погружаться в криптоиндустрию, решив изучить тему биткоина и инвестиций в виртуальные активы. Это дало свои плоды и уже в 17 лет он смог купить первый Mercedes Benz, но теперь он ездит на Ferrari 488 Spider, летает на частном самолете в Дубай и носит инкрустированные бриллиантами Rolex.

Вместе с другом Сэмюел создал частное криптосообщество Crypto Gods, где начал обучать всех желающих торговле биткоином и другими виртуальными активами. За все время его курсы окончили более 3 тысяч человек.

Свой день он начинает с проверки баланса – однажды ночной доход составил $27 тысяч. Поэтому подросток шутит, что зарабатывает даже когда спит. Доходы он отслеживает на домашней компьютерной системе примерно за $20 тысяч с тремя мониторами, светодиодными лампами и клавиатурой с подсветкой.

Но под его роликами можно найти немало критики: "Он зарабатывает деньги, продавая курсы", "Ты говоришь, что сделал это, но все еще ездишь на арендованных автомобилях", "Очевидно, что у всех одна и та же история".

При этом следует помнить, что никто не может гарантировать доход от криптовалют. Из-за крайней волатильности криптовалюты все инвестиции в этот класс активов делаются исключительно на свой страх и риск.

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