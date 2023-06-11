"Отец" Ethereum пожертвовал $100 млн на борьбу с COVID-19

Создатели криптовалют Ethereum и Polygon решили поддержать борьбу с коронавирусной пандемией, выделив $100 млн. Преимущественная часть средств была получена от продажи токенов Shiba Inu (SHIB).

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При финансировании отдельное внимание будет уделяться программам по улучшению качества воздуха в помещениях, пишет "отец" Ethereum Виталик Бутерин в своем Twitter. В частности, это коснется вентиляции, фильтрации HEPA и различных экспериментальных технологий.

"Covid и будущие пандемии – это глобальная проблема, требующая глобального решения, объединяющего передовые научные инновации, и внедрения на местах по всему миру", – подчеркнул Бутерин. Еще одним направлением, которое получит финансирование он назвал изучение долгосрочных последствий перенесенной коронавирусной инфекции.

Он призвал найти решения в области общественного здравоохранения, которые уважают права и свободы людей, являются широко доступными и гарантируют, что пациенты не только останутся живы и здоровы, но и им также обеспечат достойное качество жизни.

10 миллионов долларов Бутерин выделит из своих собственных средств, остальные 90 миллионов выделят из фонда Crypto Relief, который возглавляется соучредителем Polygon Сандипом Наилвалом. Эти деньги выделят из пожертвований, сделанных Бутериным ранее.

В 2020 году создатели мем-коина Shiba Inu отправили Виталику Бутерину половину всей эмиссии токенов (505 трлн SHIB). В мае 2021 года 90% токенов он уничтожил, а оставшиеся 10% направил на благотворительность, включая борьбу с коронавирусом.

Виталик Бутерин известен своими щедрыми пожертвовал на благотворительность – всего он потратил на борьбу с COVID-19 более $1 млрд. Еще $100 млн на исследование COVID-19 потратил фонд Наилвала.

Также OBOZREVATEL сообщал о помощи Бутерина Украине. После начала полномасштабного российского вторжения он перевел по 750 ETH в благотворительные фонды Unchain и Aid For Ukraine.

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