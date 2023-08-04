Остались без инноваций: министр в России не смог отличить ChatGPT от своего Telegram-канала

Министр цифрового развития государственного управления республики Татарстан РФ Айрат Хайруллин, несмотря на, казалось бы, неразрывную связь своей должности с передовыми технологиями, не сумел отличить собственный Telegram-канал от ИИ-чата наподобие ChatGPT. Причем произошло это дважды.

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Российский чиновник опозорился 3 августа, когда в его Telegram-канале появился типичный запрос для генеративного искусственного интеллекта “Придумай 10 идей для стартапа на базе искусственного интеллекта по распознанию комических снимков". Хайруллин, осознав свою ошибку, удалил запись, но сразу же в нем появился аналогичный запрос.

Несмотря на то, что татарстанский министр удалил обе записи, информация о них сохранилась в интернете. “Похоже, татары остались без инновационных стартапов", – к такому выводу пришли комментаторы.

Стоит отметить, что в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину ChatGPT ограничил доступ для пользователей из Беларуси и РФ. При попытке войти в чат с российского или белорусского IP-адреса, пользователь получит сообщение об ошибке.

Однако юзеры нашли способ обойти ограничение – сервисом можно пользоваться, если использовать VPN (тоже запрещенныи в стране-агрессоре).

Также OBOZREVATEL сообщал, что компания-разработчик ИИ-чата OpenAI была вынуждена приостановить работу плагина ChatGPT для браузера Bing всего через две недели после его запуска. Оказалось, что он позволял пользователям обходить блокировку для подписчиков на разных сайтах.

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