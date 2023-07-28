Особые условия для защитников Украины: производителей дронов пригласили в Дія.City

В Дія.City добавили новую категорию участников. Теперь стать ее резидентом смогут не только представители IT-сектора, но и компании, занимающиеся производством беспилотников и обучающие операторов дронов.

Видео дня

Это стало возможным после того, как правительство поддержало расширение квалифицированных видов деятельности в Дія.City, сообщил в своем Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Таким образом, хотят поддержать производителей БПЛА, улучшив их налоговые условия.

"Правительство поддержало инициативу и добавило проектирование и обслуживание беспилотников в перечень квалифицированных видов деятельности Дія.City. Большой шаг для развития, масштабирования и привлечения инвестиций в украинскую сферу БПЛА", – заявил Федоров, выразив благодарность премьер-министру Денису Шмыгалю и министру финансов Сергею Марченко.

Присоединиться к особому экономическому пространству могут производители беспилотных воздушных, водных и наземных устройств и комплектующих к ним, а также компании, ремонтирующие такие дроны. Это позволит им снизить налоговую ставку, доступ к венчурному инвестированию, а также GIG-контракты, которые являются гибкой формой найма.

"Производство дронов – очень важно для поддержки нашей армии. Это наша безопасность и сохраненные жизни украинских воинов", – подчеркнул заместитель главы Минцифры Александр Борняков.

В настоящее время в Дія.City уже 600 резидентов, среди которых более 30 компаний представляют сферу defence-tech. Стоит отметить, что у компаний, связанных с производством технологических продуктов для использования в оборонной отрасли, возможность вступить в пространство появилась в апреле 2022 года.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, специальный правовой режим Дія.City был введен в феврале прошлого года. Компаниям-резидентам обеспечили специальный налоговый режим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!