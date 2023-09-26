Оракулы в блокчейне: мост между реальным и виртуальным мирами

Криптовалютная отрасль активно развивается уже более 14 лет – за это время в ней появилось множество новых технологий и проектов. Некоторые сервисы начали нуждаться в информации за пределами сети, в котором они были развернуты.

С этой целью были созданы блокчейн-оракулы – алгоритмы, ставшие мостами между блокчейн-средой и внешними источниками данных. Такой инструмент нашел широкое применение в различных сферах: децентрализованных финансах (DeFi) и страховании, GameFi и NFT.

Поэтому OBOZREVATEL разобрался, как работают такие сервисы и какие они бывают.

Принцип работы блокчейн-оракулов

Преимущественная часть децентрализованных приложений (dApps) функционирует благодаря смарт-контрактам – компьютерного кода, который обеспечивает надежные и конфиденциальные транзакции между участниками блокчейн-сети без посредников. Для этого часто приходится использовать данные из внешних источников – курсы криптовалют, штрихкоды или даже новости.

Видео дня

Для этого используются оракулы. Именно эти компьютерные алгоритмы проверяют данные из внешних источников, обрабатывают их и добавляют в блокчейн, гарантируя при этом их достоверность.

Использование данных из реального мира значительно расширяет функциональность блокчейн-экосистемы.

Работа оракулов состоит из трех основных этапов:

получение запроса от смарт-контракта;

проверка данных при помощи надежных автономных источников данных (например, веб-сканеров и API – инструмента взаимодействия с другими приложениями);

передача данных в блокчейн, где они проверяются и записываются в цепочку блоков сетевыми узлами.

В функциональном плане оракулы работают на базе специальных нод в блокчейне, в котором они были развернуты. Нодой называется каждый компьютер, подключенный к децентрализованной криптосети через специальное программное обеспечение – то есть, это сетевой узел.

Типы оракулов

Блокчейн-оракулы отличаются по своей функциональности – в зависимости от сферы использования, а также требуемых норм безопасности и доверия могут применяться те или иные разработки. В зависимости от типа классификации блокчейн-оракулы можно разделить на:

централизованные и децентрализованные – информация передается либо одной нодой, которая управляется компанией-разработчиком, либо сетью нод на основе консенсуса;

программные и аппаратные – информация берется из цифрового пространства (чаще всего – сайтов и баз данных) или при помощи физических устройств (датчиков и чипов);

входящие и исходящие – некоторые оракулы могут служить только для односторонней передачи информации из смарт-контракта блокчейну или наоборот;

межсетевые (кроссчейн-совместимые) – передают информацию между разными, несовместимыми между собой блокчейнами;

контракто-ориентированные оракулы разрабатываются под конкретный смарт-контракт;

вычислительные оракулы обрабатывают крупные вычисления, чтобы не перегружать ими блокчейн;

предсказатели используются для проверок результатов прогноза пользователей об определенных событиях (например, исход спортивного матча или стоимость акций).

Оплата услуг оракулов

Особую популярность среди таких проектов снискали Chainlink и Band Protocol. Обе компании выпустили собственные токены – соответственно LINK и BAND, которые используются для оплаты частных данных и работы операторов нод, на базе которых работают оракулы.

Купить такие токены можно на многих популярных торговых площадках. В частности, на одной из крупнейших централизованных европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT.

Зарегистрированные пользователи, которые подтвердили свою личность, могут использовать самый простой способ – обмен через внутренний инструментарий биржи. Для этого необходимо необходимо пополнить свой торговый баланс и следовать инструкции:

открыть "Обмен" в разделе "Торговля";

выбрать среди доступных валют LINK или BAND и указать нужное количество;

подтвердить операцию, нажав соответствующую кнопку.

Сферы применения

Чаще всего оракулы используют для передачи ценовых фидов, что позволяет блокчейнам собирать данные о котировках криптоактивов с централизованных бирж и криптоагрегаторов, например CoinGecko и CoinMarketCap.

Кроме того, в GameFi-индустрии оракулы широко применяются для рандомизации. Исполняя роль генератора случайных значений, они обеспечивают эффект непредсказуемости при добыче игровых предметов, аирдропах или свойствах игровых персонажей.

В криптостраховании оракулы позволяют определять, какой случай является страховым – исходя из этой информации смарт-контракт либо выплатит компенсацию, либо нет.

Если оплата логистической деятельности осуществляется через смарт-контракты, то этот процесс можно автоматизировать при получении данных с датчиков внешнего устройства.

Но этими направлениями работа блокчейн-оракулов не ограничивается. Они могут соединить криптопроекты и с другими источниками информации, например, о погоде, экономических показателях отдельных стран или многих других.

Ранее OBOZREVATEL писал, как работает технология блокчейн, которая лежит в основе криптовалюты. Какие бывают блокчейны, а также о преимуществах и недостатках этой технологии читайте в материале на нашем сайте.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!