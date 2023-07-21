Одна из самых богатых стран мира запретила криптовалюту

Власти ближневосточного эмирата Кувейт, считающегося одной из самых богатых стран в мире, ввели жесткие ограничения по использованию криптовалют. С 18 июля в стране запрещены какие-либо криптовалютные операции, в частности, платежи, инвестиции и майнинг цифровых активов.

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Об этом говорится в циркуляре о надзоре и выпуске виртуальных активов, выпущенном Управлением рынков капитала (CMA) Кувейта. Регулятор также запретил выдавать компаниям какие-либо лицензии, позволяющие им предоставлять услуги провайдеров виртуальных активов.

Криптовалюты "не имеют юридического статуса, не выпускаются и не поддерживаются ни одним правительством, а также не связаны с каким-либо активом или эмитентом", подчеркнули в CMA. Регулятор пояснил, что это решение обусловлено "спекулятивным происхождением" цен на такие активы.

В кувейтском управлении утверждают, что новые правила соответствуют мерам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Нарушителей будет ждать наказание, согласно местному законодательству.

Криптовалютные ограничения, введенные CMA, являются частью межведомственных мер, к которым присоединились уже несколько других регуляторных органов Кувейта. Подобные циркуляры были также изданы Центральным банком Кувейта, Министерством торговли и промышленности, а также Управлением регулирования страхования.

Интересно, что такая позиция резко контрастирует с отношением к криптовалюте в некоторых других странах Персидского залива. К примеру, в ОАЭ, напротив, создать свободную экономическую зону для криптовалютных компаний. Эмират Рас-эль-Хайм может быть казнен центром нерегулируемой деятельности участников отрасли.

Для всех других провайдеров криптуслуг действует требование обязательной регистрации в местном Управлении ценных бумаг и сырьевых товаров (SCA). Но несмотря на то, что Центробанк ОАЭ не признает криптовалюты законным средством платежа, в Объединенных Эмиратах на него можно рассчитываться – в том числе за недвижимость.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, именно таким образом попавшие под экономические санкции граждане России пытаются обходить международные ограничения. В поисках финансового убежища они вкладывают деньги в недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах, а большинство сделок проводят в криптовалюте.

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