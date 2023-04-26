В Украине профинансируют оборонные стартапы: создан defense tech кластер

В Украине создали хаб развития оборонных технологий BRAVE1, благодаря которому ВСУ смогут эффективно, инновационно и качественно ответить российским захватчикам на поле боя. Проект позволит украинцам получить финансирование на реализацию проектов, которые могут приблизить победу в войне над Россией.

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Проект станет единой платформой для сотрудничества компаний defense tech, государства, военных, инвесторов, волонтерских фондов, СМИ и всех, кто помогает приблизить победу Украины в войне, сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Инновационные технологии, на которых сосредоточится хаб, будут включать БПЛА, системы ситуационной осведомленности, технологии искусственного интеллекта и спутниковые данные (чтобы посмотреть видео с презентации, докройте до конца страницы).

Кластер был создан при участии Министерства цифровой трансформации, обороны, экономики, Генштаба ВСУ, Совета нацбезопасности и обороны и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Скоординированная работа и взаимодействие всех участников ускорит поиск и развитие технологических решений для сферы безопасности и обороны.

Хаб будет выделять гранты для поддержки украинского бизнеса, работающего на победу. Получить помощь сможет любой человек, стартап или компания, которая представит свой проект. Затем стартапы смогут заключить государственный контракт.

"Украина должна стать быстро развивающейся, обучающейся и активно использующей технологии. Особенно в военной сфере. Создание BRAVE1 – один из важных шагов в этом направлении", – заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он добавил, что с помощью хаба должна быть создана система с быстрым запуском defense tech проектов. Для этого необходимо оперативно принимать смелые решения и предоставить наилучшие условия компаниям, занимающимся разработкой военных технологий.

Поскольку украинские defense tech решения доказывают свою эффективность в самых ожесточенных боях, созданные в рамках кластера разработки могут стать мощным продуктом для экспорта. В работе кластера выделят пять направлений работы:

Invest : выделение грантов разработчикам;

: выделение грантов разработчикам; Invent : помощь военным в поиске технологических решений;

: помощь военным в поиске технологических решений; Platform: объединение всех стейкхолдеров отрасли defense tech на общей платформе;

Showcase : взаимодействие с военными, демонстрация им разработок и получение обратной связи по их использованию;

: взаимодействие с военными, демонстрация им разработок и получение обратной связи по их использованию; Boost: поддержка проектов, обеспечивающих нужды военных.

Федоров отметил, что его министерство обеспечит основную координацию всего проекта. Между ведомствами тоже разделили обязанности: Генштаб предоставит военную экспертизу; Минобороны обеспечит тестирование в войсках и поставку на вооружение; Минэкономики поможет с привлечением грантов и инвестиций; Минстратегпром предоставит поддержку с масштабированием бизнеса, а СНБО будет координировать всех стейкхолдеров.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал о проблемах в обеспечении войска современными технологическими решениями. В частности, многие украинские частные фирмы разработали и за собственные и спонсорские средства поставляют в армию дроны, которые уже показали отличные результаты на фронте, в то время как Минобороны предпочитает более дорогие аппараты.

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