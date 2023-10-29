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Обнаружен новый опасный вирус-майнер: сколько украинцев пострадало

Станислав Кожемякин
Финтех
1 минута
6,5 т.
Вирус майнил криптовалюту на компьютерах украинцев и крал их данные через Telegram

Специалисты по кибербезопасности обнаружили, что сотни тысяч компьютеров по всему миру были заражены вредоносным ПО, которое втайне от них майнило криптовалюту на их компьютерах. Среди пострадавших – десятки тысяч украинских пользователей.

О "черве" сообщили в компании Positive Technologies – он распространялся через torrent-файл на сайте topsoft.space. После скачивания "троян" собирал информацию о системе, инсталлировал программу-майнер XMRig и архивировал информацию из папки, связанной с мессенджером Telegram.

Таким образом было заражено более 250 тысяч компьютеров с операционной системой Windows в 164 странах. Подавляющее число пострадавших (более 200 тысяч пользователей) – это жители Украины РФ, Беларуси и Узбекистана. Причем, судя по "температурной" карте, от 40 до 60 тысяч жертв – пользователи из Украины.

Видео дня
Украинцы пострадали в результате массовой атаки "трояна"-криптомайнера

Подавляющее число жертв – обычные пользователи, но, кроме них, также были заражены компьютеры в госструктурах, нефтяных и газовых компаниях, медучреждениях, ритейл- и IT-компаниях.

Кроме скрытого майнинга, ПО могло получить доступ к переписке пользователя в Telegram, выгружать данные из его аккаунта и отправлять их злоумышленникам через Telegram-бот. Изучив его, специалисты обнаружили пользователя, который запустил "червя", и нашли его в соцсети X (Twitter).

Вероятной целью массовой кибератаки называется продажа личных данных пользователей в будущем.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что хакеры научились красть криптовалюту через Telegram. Для этого они выслеживают криптовалютных инвесторов в группах различных компаний и рассылают им вредоносные файлы.

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