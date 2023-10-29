Обнаружен новый опасный вирус-майнер: сколько украинцев пострадало

Специалисты по кибербезопасности обнаружили, что сотни тысяч компьютеров по всему миру были заражены вредоносным ПО, которое втайне от них майнило криптовалюту на их компьютерах. Среди пострадавших – десятки тысяч украинских пользователей.

О "черве" сообщили в компании Positive Technologies – он распространялся через torrent-файл на сайте topsoft.space. После скачивания "троян" собирал информацию о системе, инсталлировал программу-майнер XMRig и архивировал информацию из папки, связанной с мессенджером Telegram.

Таким образом было заражено более 250 тысяч компьютеров с операционной системой Windows в 164 странах. Подавляющее число пострадавших (более 200 тысяч пользователей) – это жители Украины РФ, Беларуси и Узбекистана. Причем, судя по "температурной" карте, от 40 до 60 тысяч жертв – пользователи из Украины.

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Подавляющее число жертв – обычные пользователи, но, кроме них, также были заражены компьютеры в госструктурах, нефтяных и газовых компаниях, медучреждениях, ритейл- и IT-компаниях.

Кроме скрытого майнинга, ПО могло получить доступ к переписке пользователя в Telegram, выгружать данные из его аккаунта и отправлять их злоумышленникам через Telegram-бот. Изучив его, специалисты обнаружили пользователя, который запустил "червя", и нашли его в соцсети X (Twitter).

Вероятной целью массовой кибератаки называется продажа личных данных пользователей в будущем.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что хакеры научились красть криптовалюту через Telegram. Для этого они выслеживают криптовалютных инвесторов в группах различных компаний и рассылают им вредоносные файлы.

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