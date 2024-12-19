Новый рекорд WhiteBIT: криптобиржа достигла $2,7 триллиона годового объема торгов и капитализации $38,9 миллиарда

Крупнейшая криптовалютная биржа Европы, WhiteBIT, завершает год с исключительными результатами. По последней оценке капитализация компании составила $38,9 миллиарда, а годовой объем торгов на платформе достиг $2,7 триллиона, что на 200% больше, чем в предыдущем году. Этот результат охватывает все рынки биржи (в частности, $914 миллиардов приходится на спотовый рынок, а $1,8 триллиона — на фьючерсный) и свидетельствует о активном развитии компании и растущем доверии среди пользователей.

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Для сравнения: объем торгов WhiteBIT превысил результаты таких крупных игроков как Kraken, годовой объем торгов которого составил $628 миллиардов. Также этот показатель превышает ВВП Италии или Канады и равняется ВВП Франции, что составляет $3 триллиона.

По словам основателя и CEO WhiteBIT Владимира Носова, достижение стало результатом инновационных решений и стратегического развития: "Рост до $2,7 триллиона является результатом эффективной командной работы и доверия наших клиентов. Мы фокусируемся на создании передовых технологий, отвечающих потребностям как розничных трейдеров, так и институциональных клиентов."

Топ-2 по трафику

Осенью 2024 года WhiteBIT вошла в топ-2 криптобирж по объему трафика, привлекая 33 миллиона посещений платформы. Этот показатель уступает только Binance и свидетельствует о высоком спросе на услуги биржи среди пользователей.

Факторы роста

Одной из ключевых причин рекордного торгового объема WhiteBIT стало привлечение институциональных клиентов. Биржа внедрила программу для маркетмейкеров, разработанную для нужд крупных игроков. Благодаря низким комиссиям и рибейтам до –0,01% маркетмейкеры получили выгодные условия для ведения высокочастотной торговли, что привлекло внимание профессиональных трейдеров. Дополнительно, введение институциональных займов предоставило новые возможности для масштабных операций, укрепляя доверие среди профессионального сообщества.

Техническая инфраструктура платформы также явилась важным фактором. Коллокация, которая минимизирует задержки в работе, использование субаккаунтов для управления разными стратегиями, а также надежный и гибкий API обеспечили WhiteBIT статус надежного партнера для крупных игроков.

Еще одним немаловажным фактором стала новая афилиатная программа, направленная на привлечение крупных сообществ розничных трейдеров. Она стимулировала приток новых пользователей и повысила активность торгов на платформе, что в итоге помогло бирже добиться значительных результатов.

На сегодняшний день криптобиржа обслуживает более 1300 институциональных клиентов.

Глобальный рост

В целом сервисами и услугами группы компаний WhiteBIT Group пользуется более 30 миллионов человек во всем мире. Они привлечены к различным продуктам экосистемы блокчейн- и крипторешений — централизованной бирже WhiteBIT, решения для криптоэквайринга Whitepay, децентрализованной биржи WhiteSwap, маркетплейса white. Pocket Rocket. Также в составе WhiteBIT Group есть собственный блокчейн Whitechain и нативная монета WhiteBIT Coin (WBT), показавшая за год рост на 349.39%.

На платформе доступно 600+ торговых пар и более 300 цифровых активов, что позволяет платформе удерживать конкурентные позиции на глобальном рынке.

В недавнем интервью основатель и СЭО Владимир Носов также заявил о готовности WhiteBIT выходить на рынок США.

Фокус на безопасности

WhiteBIT остается одной из самых защищенных криптобирж в мире. Платформа входит в топ-5 по уровню безопасности по версии CER.live и является первой криптобиржей в мире, получившей сертификацию Cryptocurrency Security Standard (CCSS) самого высокого уровня.

Также биржа имеет сертификат Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), обеспечивающий защиту платежной информации клиентов и отмеченная Hacken за достижения в сфере кибербезопасности.

WhiteBIT продолжает расти, укрепляя свои позиции на международном рынке и расширяя влияние на глобальную криптоэкосистему.