Новый исторический максимум все ближе: биткоин за день подорожал на $4 тысячи

Криптовалюта биткоин продолжает двигаться в сторону своего исторического максимума – впервые более чем за два года курс актива превысил уровень в $61 тыс. На этом фоне инвесторы начали выводить свои активы с криптобирж.

Согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения WhiteBIT, 28 февраля котировки первой криптовалюты выросли более на $4 тысячи в суточном измерении. В моменте стоимость одного BTC достигала $61 359.

Стоит отметить, что с начала года первая криптовалюта уже подорожала почти на 45%. На этом фоне рыночная капитализация цифрового золота достигла $1,15 трлн, а индекс доминирования биткоина составляет 54% (столько инвестиций всей индустрии приходится на биткоин).

Аналитик Ларк Дэвис сообщил в своем микроблоге X, что количество биткоинов хранящихся на криптобиржах упало до своего семилетнего уровня.

"Сейчас на биржах хранится всего 2,3 млн BTC, что составляет 11,79% от общего объема эмиссии. Это выводит нас на уровень 2017 года после пика в начале 2020-го", – заявил криптоэксперт.

Стоит отметить, что исторический максимум курса биткоина был достигнут 2 с лишним года назад – 10 ноября 2021 года актив вырос до $68 955 за монету. Но после этого для биткоина значительно откатился, а 2022 год стал для актива годом стагнации.

Ссылаясь на главного аналитика Bitget Research Райана Ли, издание CoinDesk пишет, что причиной роста первой криптовалюты стали ожидание снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы США и предстоящий халвинг – сокращение наград для майнеров. На этом фоне уже в марте 2024 года "цифровое золото" достичь исторического максимума.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2023 году биткоин вошел в тройку самых прибыльных активов. Стоимость первой криптовалюты выросла на 160%, что позволило ей превзойти практически все традиционные активы.

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