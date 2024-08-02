Новинка от WhiteBIT: криптобиржа запустила свой майнинг-пул

Биткоин можно покупать, а можно добывать своими руками. Так популярность майнинга первой криптовалюты не утихает уже более десяти лет, особенно на фоне ее динамичного роста.

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Для предоставления профессиональным майнерам эффективного и удобного решения для добычи криптовалюты, криптобиржа WhiteBIT запустила собственный майнинг-пул WhitePool. Удобный интерфейс и поддержка алгоритма SHA256 обеспечивают оптимальное распределение ресурсов и стабильность дохода для майнеров. Чтобы присоединиться к пулу, пользователь должен зарегистрироваться на бирже WhiteBIT и подключить майнинговое оборудование.

СЕО WhiteBIT, Владимир Носов, комментирует: "WhitePool – это инструмент, ставящий интересы майнеров в приоритет, предоставляя первоклассный сервис для эффективного коллективного майнинга. Нашей целью было создать майнинг-пул, который будет не просто закрывать потребности, а задаст новый стандарт всей индустрии, откроет еще больше возможностей для сообщества майнеров и будет развиваться вместе с ними".

После запуска WhitePool сразу попал в топ 15 лучших майнинг-пулов мира благодаря высокому хешрейту и преимуществам для пользователей.

Функциональный и понятный интерфейс

Важным отличием WhitePool является удобный интерфейс и необходимый функционал для мониторинга оборудования и отслеживания наград. Он позволяет следить за статусом оборудования и установить уведомления об изменениях в станах воркеров и т.д.

Начисление вознаграждения без дополнительной комиссии прямо на баланс

Обычно для получения вознаграждения необходимо достичь минимальной суммы BTC, вручную инициировать перевод средств, ждать обработки и разбираться с кошельками. WhitePool позволяет автоматически получать вознаграждение в биткоинах (BTC) на основной баланс биржи без лишних усилий. Это означает, что пользователю не нужно самостоятельно переводить средства, ждать обработки транзакций и оплачивать сетевую комиссию.

Модель получения вознаграждений FPPS

WhitePool использует тип зачисления вознаграждений FPPS (Full Pay Per Share). FPPS обеспечивает майнерам вознаграждение независимо от того, удалось пулу найти блок. Это означает, что майнеры получают оплату за каждую долю, даже если блок не найден. Такой метод предлагает предполагаемый и стабильный доход, поскольку выплаты производятся за каждую внесенную долю, независимо от успеха пула.

VIP-программа для майнеров с наибольшей мощностью

Одним из преимуществ VIP-программы станут более низкие комиссии, стабильные вознаграждения для майнеров с мощным оборудованием и другие дополнительные возможности, о которых будет сообщено впоследствии.

Все пользователи, подключающие свое оборудование к WhitePool с 1 по 31 августа, получат VIP-cтатус на два месяца (с 1 августа по 30 сентября включительно) и смогут пользоваться скидкой в 50% на комиссию, оплачивая 1%. Стандартная комиссия составляет 2%.

Профильная мультиязычная команда поддержка 24/7

На связи с майнерами экспертная команда поддержки, готовая помочь с любыми вопросами на украинском, английском и других языках, удобных пользователям для коммуникации.

WhitePool является частью инфраструктуры криптобиржи WhiteBIT, входящей в тройку наиболее безопасных бирж согласно аудиту Hacken.io.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 520 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. Компания сотрудничает с Национальным университетом Киево-Могилянская академия, МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов Барселона и Трабзонспор, Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.