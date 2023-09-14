NFT, коты и марихуана: Мила Кунис попала в скандал на $1 млн

Власти США обвинили компанию, созданную при участии американской актрисы Милы Кунис, в нарушении закона о ценных бумагах из-за продажи NFT. Прибыль от токенов пошла на создание мультсериала про котов, которые курят марихуану.

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), в июле 2021 года компания Stoner Cats 2 выпустила 10 000 невзаимозаменяемых токенов, которые предоставляли своим владельцам право доступа на портал, где они могли смотреть снятый ею мультсериал для взрослых "Стоунерские коты".

Каждый токен стоил 0,35 ETH. Кроме доходов от продаж, сама компания также получала 2,5% от каждой последующей перепродажи NFT – согласно подсчетам, всего компания привлекла порядка $8 млн инвестиций.

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Мила Кунис оказалась вовлечена в скандал, поскольку Stoner Cats 2 создавалась ее продюсерской студией Orchard Farm Productions. Студия занималась и подбором персонала, включая актеров озвучки, среди которых отметилась как Кунис, так и другие голливудские звезды – ее муж Эштон Кутчер, Крис Рок и Джейн Фонда. Участие в озвучке также принимали предприниматель Гэри Вайнерчук и создатель Ethereum Виталик Бутерин.

Несмотря на то, что студия выпустила шесть эпизодов анимационного сериала про приключения пяти кошек и их пожилой хозяйки, которая любит покурить марихуану, проект, скорее всего, придется закрыть. Stoner Cats 2 согласилась на досудебное урегулирование, в рамках которого выплатит $1 млн в качестве штрафа, уничтожит все проданные NFT, а также выплатит компенсацию инвесторам без признания собственной вины.

Стоит отметить, что SEC уже не впервые объявляет NFT незарегистрированными ценными бумагами. В конце августа компания Impact Theory также в рамках урегулирования спора с регулятором выплатила $6,1 млн штрафа, уничтожила свои токены и отказалась от роялти от перепродажи токенов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что легендарный голливудский режиссер Квентин Тарантино выпустил коллекцию NFT со сценами из его фильма "Криминальное чтиво". Токены были проданы с аукциона на торговой площадке OpenSea.

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