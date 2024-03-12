Невидимый союзник Украины: как криптовалюта помогла государству устоять во время войны

Недавно украинцы отметили знаковую для всей страны дату – два года несокрушимого противостояния полномасштабной российской агрессии. Одним из факторов, помогших украинцам выстоять, стала сплоченная поддержка международного криптовалютного сообщества.

После нападения российских войск многие украинцы открыли для себя преимущества криптовалютных платежей. Ведь именно децентрализованный характер криптовалюта обеспечил возможность массово переводить средства из-за границы.

Поэтому OBOZ.UA решил более подробно рассмотреть роль и ценность криптовалютных активов для украинцев и Украины после 24 февраля 2022 года.

Рекордные криптодонаты

Непосредственно после начала полномасштабного вторжения российских войск международные партнеры Украины затруднились об объеме помощи, которую они могли оказать. А обычная финансовая система не могла оперативно обработать расчеты.

Тогда же украинское правительство поступило так, как мало кто мог ожидать – создало "государственный" криптогаманец для всех желающих поддержать тех, кто противостоит вооруженной агрессии. Криптоактивы попадали в фонд Aid For Ukraine.

Сначала поддерживались только биткоин (BTC) и эфириум (ETH), но постепенно перечень доступных для донатов криптоактивов увеличивался, а криптосообщество не колебалось – менее чем за две недели в фонд поступило более $43 млн. Одним из первых партнеров Aid For Ukraine стала Whitepay – криптопроцессинговое решение от одной из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения WhiteBIT, выступившей гарантом безопасности криптотранзакций.

Whitepay до сих пор технически поддерживает предания криптовалюты на нужды украинского войска. Это можно сделать в более чем 140 активах и из любого криптогаманца, при уплате комиссии в размере 1% от суммы транзакции. Впрочем, пользователи WhiteBIT могут это делать без дополнительной платы.

Для этого нужно только:

подключить свой криптогаманец на сайте платформы;

оставить свою электронную почту и комментарий к транзакции;

отсканировать QR-код и следовать инструкциям.

В целом, как сообщает Incrypted, с начала полномасштабного вторжения через Whitepay было собрано более 100 млн. USDT криптодонатов.

"До войны не мог представить, как криптоиндустрия будет мощно помогать ВСУ, буквально одевая и вооружая нашу армию", - так оценил участие сообщества вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров.

Свой вклад внесли даже именитые деятели криптообразования. В частности основатель блокчейна Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал 1500 ETH, а создатель мультичейн-платформы Polkadot и криптовалюты DOT Гевин Вуд перечислил 298 367 DOT – в то время помощь каждого из них составила около $5 млн. Еще $11 млн на помощь украинцам , о чем рассказал CEO криптобирже Владимир Носов

Учитывая сплоченность мира криптовалют вокруг Украины, в отчете нидерландской блокчейн-компании Crystal помощь криптосообщества назвали самым большим сбором средств в криптовалюте за всю историю существования отрасли.

Всего по данным криптоаналитической компании Elliptic только за первый год войны было собрано более $212,1 млн. в криптовалюте. Эти средства были направлены не только на закупку военного орудия (шлемов, бронежилетов, БПЛА и прочего), но и на гуманитарную помощь пострадавшим и медицинское восстановление пострадавших защитников.

Трансграничные платежи

Среди ограничений, с которыми столкнулись украинцы в результате российской агрессии, был и мораторий на трансграничные валютные платежи. Это легко объяснимо желанием власти смягчить влияние на гривну и национальную экономику.

Но именно это усложнило процесс закупок заграницей – как военных, так и гуманитарных. Но криптовалютные платежи пригодились, чтобы помочь обеспечить вынужденных переселенцев и защитников необходимыми вещами.

Кроме того, криптовалюта стала именно тем инструментом, который позволил украинским мужчинам поддерживать своих близких, уехавших за границу. В частности это удобно сделать благодаря WB-кодам. Преимуществами этого инструмента являются простота, скорость, отсутствие комиссий и конфиденциальность – активировать такой код сможет любой пользователь WhiteBIT с верифицированным аккаунтом.

Чтобы его создать, необходимо:

открыть раздел "Коды" во вкладке "Продукты";

выбрать нужный актив (он должен быть на балансе) и указать сумму;

нажать "Создать" и подтвердить письмо от биржи, которое поступит на указанную при регистрации электронную почту.

Код доступен в буквенно-цифровом формате, а также в QR и PDF. Любой из этих вариантов достаточно передать получателю через любой мессенджер. Активировать код можно в разделе "Коды", после чего получатель сможет их вывести.

Также известны случаи, когда убегая от обстрелов за границу украинцы вывозили свои накопления в криптовалюте. Пригодилась мобильность таких активов – их можно перевести на физический или электронный криптогаманец и вывести уже в другой стране.

Вывод

Роль криптовалюты в войне Украины с российской агрессией признали даже во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), назвав ее "огромной".

"Важным преимуществом этих новых технологий есть способность оперативно мобилизоваться, самоорганизовываться и работать. Мы увидели это в условиях реального времени в Украине, где за день распределялась помощь на миллионы долларов", – заявил руководитель отдела блокчейна и цифровых активов ВЭФ Бринли Ллир.

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