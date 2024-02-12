Необычный майнинг: топ-5 самых неожиданных устройств для добычи криптовалюты

Майнинг криптовалют – процесс пассивного заработка на виртуальных активах. Для этого не надо обладать навыками криптотрейдинга или разбираться в колебаниях курса монет, однако возникает потребность в специальном оборудовании.

Для эффективного майнинга необходимо иметь технику с высокими показателями вычислительных мощностей. Чтобы повысить шанс добыть криптовалюту, такие устройства объединяются в целые криптофермы.

Однако иногда криптоэнтузиасты создают необычные технологические решения для майнинга. Иногда это делается, чтобы проверить способности блокчейн-индустрии, чтобы создать новые бизнес-решения или даже проверить собственные возможности.

OBOZ.UA собрал пятерку самых необычных криптомайнеров, которые создавались в последние годы.

Майнинг: объяснение простыми словами

Майнинг – это процесс проверки транзакций перед добавлением их в блоки в блокчейн путем решения сложных математических задач. То есть, блок добавит тот участник сети, который сумеет быстрее остальных решить головоломку.

За каждый добавленный блок майнер получает определенное количество монет, поэтому шансы на прибыль выше у тех, кто обладает более высокими вычислительными мощностями. С этой целью могут использоваться:

прикладные интегральные схемы (ASIC) – оптимизированные устройства для быстрого решения алгоритма майнинга определенной криптовалюты;

центральные процессоры (CPU) и компьютерные видеокарты (GPU) – первые использовались раньше, но со временем майнеры перешли на более производительные GPU;

облачные технологии – фактически майнинг осуществляется на арендованных мощностях, за что клиент вносит ежемесячную плату.

Поскольку каждый блок содержит транзакции и ссылку на предшествующий блок, это формирует цепочку блоков и делает практически невозможным подделку ранее записанных транзакций. Таким образом, подтверждая легитимность содержания блока, майнеры обеспечивают функциональность всей сети целиком.

За свою работу они получают награду в виде нативной криптовалюты сети, которую они могут хранить или продать на специализированных площадках. Самые распространенные из них – централизованные криптобиржи (CEX).

Самая известная криптовалюта, которая добывается путем майнинга – конечно же, биткоин. Среди популярных площадок для обмена добытых монет – одна из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения WhiteBIT.

Зарегистрированные и верифицированные пользователи, имея достаточно криптовалюты на балансе, могут сделать это всего за несколько шагов через функцию быстрого обмена. Для этого понадобится:

открыть "Обмен" в разделе "Торговля";

выбрать нужный актив;

указать верное количество средств для обмена;

подтвердить операцию, нажав кнопку "Купить", после чего обмен будет осуществлен автоматически.

Самые необычные майнинговые установки

Впрочем, иногда сила инженерной мысли может поражать, в результате чего миру предстают причудливые творения, совмещающие добычу криптовалюты с другими, не всегда предсказуемыми функциями.

Зубная щетка

Китайская компания 32Teeth разработала электрическую зубную щетку, которая зарабатывает криптовалюту во время чистки зубов. При каждой чистке пользователь получает токены AYA, которые может обменять на новые щетки, зубную пасту и услуги дантиста.

"Умная" щетка также может служить зеркалом, персональным стоматологом и будильником, анализируя процесс чистки и напоминая об этом утром и вечером. Устройство способно распознавать лицо хозяина, а также вносить данные о личной гигиене в блокчейн и сравнивать их со средними показателями.

Nintendo Game Boy

Известный под ником stacksmashing YouTube-блогер решил бросить вызов своим техническим навыкам и превратил игровую приставку Nintendo Game Boy в устройство для майнинга биткоина.

Консоль была выпущена в 1989 году и не поддерживает протоколы для беспроводной связи. Поэтому блогер использовал плату Raspberry Pi Pico, чтобы связать Game Boy со своим компьютером.

В результате изобретатель получил устройство мощностью 0,8 хэшей в секунду (h/s), что 125 трлн раз медленнее, чем современные ASIC-майнеры. Фактически это означает, что созданному майнеру понадобится несколько квадриллионов лет, чтобы добыть один биткоин.

Компьютер Apollo

Немного успешнее оказался проект Кена Ширриффа. В 2019 году этот американский разработчик сообщил о создании кода для добычи биткоинов на бортовом компьютере космического аппарата "Аполлон" (Apollo), созданном в 60-ых годах прошлого века.

Данную разработку посвятили 50-летию высадки США на Луну, поэтому данное изобретение носило скорее символический характер. Так, чтобы добыть один биткоин, компьютеру "Апполона" понадобится 400 секстиллионов секунд, что в миллиард раз больше возраста Вселенной.

Tesla

Другой блогер настроил на производство криптовалюты Tesla Model 3. Чтобы перенаправить энергопотребление на пять дополнительных графических процессоров, Сираджу Равалу из Сан-Франциско пришлось взломать прошивку своего электромобиля.

Мужчина майнил монеты Ethereum (ETH) и Bitcoin (BTC) по 20 часов в сутки, но не продавал их, а перенаправлял на криптолендинговую платформу для получения пассивного дохода. Таким образом, он обеспечил себе $400-800 прибыли в месяц.

Электровелосипед

В 2019 году британская компания 50cycles представила первый в мире электрический велосипед с функцией криптомайнинга. Как сообщает Cointelegraph, электробайк Toba способен добывать токены LoyalCoin (LYL) – их можно будет потратить в 50cycles, магазинах-партнерах или обменять на другую криптовалюту.

Разработчики заложили доход на уровне 20 фунтов стерлингов за каждые 1600 километров на велосипеде. Учитывая, что цена самой дешевой модели Toba составила 1695 фунтов, чтобы покупка полностью окупилась, велосипедисту придется проехать 136 тысяч километров.

Майнинг осуществляется благодаря синхронизации электробайка с приложением на смартфоне владельца. При этом приватные ключи, подтверждающие право на владение добытыми монетами, хранятся на самом велосипеде.

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