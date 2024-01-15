"Нефтяную" криптовалюту уничтожат: почему Венесуэла отказалась от "криптомечты"

Правительство Венесуэлы приняло решение отказаться от проекта государственной криптовалюты Petro, признав его неудачным и перестав поддерживать. Данная криптовалюта была обеспечена нефтью и просуществовала шесть лет.

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Криптовалюта El Petro (PTR) была создана в 2018 году как инструмент для обхода международных санкций, введенных против Венесуэлы, однако широкого распространения так и не получила. С 15 января проект прекратил свое существование, сообщает Barrons.

Запуск виртуальной монеты стал ответом на обвал курса национальной валюты – боливара, когда венесуэльцы массово обращались к биткоину и другим криптовалютам, чтобы сохранить своих накопления. Государственная криптовалюта была обеспечена нефтью, которой богата Венесуэла, и в будущем должна была использоваться для расчетов при покупке нефти.

Но несмотря на различные обновления, торговалась эта криптовалюта лишь на государственном сайте Venezuelan Patria. Причем законным платежным средством PTR так и не стала (хотя применялась для оплаты налогов), что ограничило ее шансы на массовое использование.

Не способствовал развитию криптопроекта и арест главы местного крипторегулятора Хоселита Рамиреса Камачо. В марте 2023 года он был задержан по обвинению в финансовых преступленях, что привело к закрытию возглавляемого им Управления криптовалютными активами и ряда начатых проектов.

Ранее OBOZ.UA писал о другом криптовалютном эксперименте в Латинской Америке, где власти Сальвадора первыми в мире признали биткоин законным платежным средством. Также в стране запустили кампанию, в рамках которой гражданство Сальвадора можно получить за криптовалютные инвестиции.

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