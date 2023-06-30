Не удается подать заявку на єВідновлення в Дії: что делать

В мае правительство Украины запустило программу єВідновлення, по которой граждане могут получить компенсацию ремонта жилья, поврежденного в результате полномасштабного вторжения российских войск. Но не все украинцы смогли подать свои заявки.

Видео дня

По данным Министерства развития громад, две трети обращающихся за помощью граждан сталкиваются с ситуацией, когда в приложении Дія не отражается их имущество. Причина кроется в том, что оно не зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП).

Для этого необходимо самостоятельно внести в ГРВП данные о недвижимости. Это можно сделать как онлайн, так и офлайн.

Как внести данные о поврежденном имуществе онлайн?

Заявление на регистрацию прав на недвижимое имущество, возникших до 2013 года, можно подать на портале Дія. Но эта услуга действует только для недвижимости, расположенной в Днепропетровской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областях и городе Луцк.

Для этого необходимо:

выбрать услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество";

нажать "Подать заявление";

заполнить форму получения услуги;

загрузить необходимые документы, подтверждающие вещные права на объект недвижимого имущества (формат PDF или JPEG);

проверить сформированное заявление и подписать его квалифицированной электронной подписью.

Статус заявления будет доступен в кабинете гражданина на портале Дія.

Как внести данные о поврежденном имуществе офлайн?

Также подать заявление о регистрации имущества можно физически – этот процесс предусматривает подачу необходимого пакета документов в ЦПАУ. Это медленнее предыдущего варианта, особенно если часть документов была потеряна.

Документы, необходимые для регистрации имущества:

паспорт;

номер налогоплательщика;

правоустанавливающие документы относительно объекта недвижимого имущества (свидетельство о праве собственности, выданное нотариусом, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о приобретении имущества и т. п.) или их копии.

Для восстановления частично утраченных правоустанавливающих документов можно обратиться к нотариусу или государственному регистратору. Но гражданам, не имеющим таких документов вообще, для установления права собственности придется обратиться в суд.

Также OBOZREVATEL сообщал, что участники программы єВідновлення могут получить до 200 тыс. гривен компенсации. Но для этого нужно открыть специальную карту в одном из банков – партнеров госпрограммы. Какие банки участвуют в программе и как открыть карту, читайте в материале на нашем сайте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!