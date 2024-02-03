Не акции и не доллары: топ-инвестор назвал, в чем лучше хранить деньги

В отличие от национальных валют (и, в частности, американского доллара) биткоин позволит инвесторам сохранить их накопления. Традиционная же финансовая система имеет ряд инструментов для обесценения обычных денег.

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Об этом в своем Twitter написал известный сторонник криптовалют, американский инвестор "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки.

"Почему я владею биткоинами. Биткоин – это защита от кражи нашего богатства через наши деньги", – заявил он.

Кийосаки обвинил председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, американского министра финансов Джанет Йеллен и "банкиров с Уолл-стрит" в том, что они определенно "крадут наше богатство посредством инфляции, налогообложения и манипулирования ценами на акции".

"Вот почему я сохраняю и инвестирую в биткоины, а не в акции, облигации и фальшивые доллары", – объяснил инвестор.

Стоит отметить, что Роберт Кийосаки регулярно призывает вкладывать деньги в три свои любимые актива – первую криптовалюту, золото и серебро, а не в национальные валюты. Он объясняет это "скорым" крахом доллара и всей американской экономики.

Также, как ранее сообщал OBOZ.UA, инвестировать в биткоин призывает и генеральный директор инвестиционного фонда ARK Investment Management Кэти Вуд. Она уверена, что именно биткоин будет главным инструментом для защиты капитала от инфляции и дефляции в ближайшее десятилетие. Вуд также считает, что первая криптовалюта справится с этой задачей куда лучше золота.

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