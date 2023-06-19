Намайнили на 8 лет: в "Лесах Украины" нашли незаконную криптоферму

Украинские правоохранители раскрыли во Львовской области подпольную майнинговую ферму, на которой незаконно добывалась криптовалюта. Дата-центр обустроили в филиале госпредприятия "Леса Украины".

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"Черный" дата-центр обнаружили в служебных помещениях "Рава-Русского лесного хозяйства". В Государственном бюро расследований называют организаторами криптофермы действующее и бывшее руководство лесничества, в частности, экс-директора, нынешнего директора (в прошлом – заместителя своего предшественника) и главного бухгалтера.

"Более года назад в государственном учреждении установили технологическое оборудование, которое обеспечило работу нелегального майнинг-центра. Сгенерированная криптовалюта хранилась в специально созданных криптокошельках должностных лиц", – отметили следователи.

Поскольку за электроэнергию платило государственное предприятие, ущерб от такой деятельности составил более 1,5 млн гривен. При этом только по предварительным подсчетам злоумышленники получили не менее 4 млн гривен чистой прибыли.

Кроме того, из-за перегрузки коммунальных сетей жилые объекты и критическая инфраструктура сталкивались с обесточением и масштабными перебоями с энергоснабжением.

Детективы изъяли все технологическое оборудование, которое осуществляло майнинг и хранение полученной криптовалюты, а также документы, подтверждающие преступную деятельность. Ориентировочная стоимость изъятого оборудования – более 3 млн грн.

По факту растраты государственного имущества начато уголовное производство. Если злоумышленников признают виновными, им грозит до 8 лет лишения свободы, а пока продолжаются следственные действия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о ликвидации подпольного майнингового центра в Харьковской области. "Черные" майнеры крали электроэнергию в промышленных масштабах, в результате чего жители и критическая инфраструктура в прифронтовых районах могли остаться без света.

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