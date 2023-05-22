Муж пытался спрятать 12 биткоинов при разводе: как нашли криптовалюту

Жительница Нью-Йорка объявила охоту за активами своего супруга, которые тот хотел утаить при помощи биткоина. Однако во время бракоразводного процесса ему пришлось отдать супруге часть криптовалюты.

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Домохозяйка Сарита (имя было изменено журналистами) утверждает, что ее муж зарабатывал $3 млн в год, но, когда она решила подать на развод, нажитого имущества оказалось гораздо меньше. Тогда она обратилась за помощью к следователям, сообщает CNBC.

За полгода работы специалисты, называющие себя криптохантерами (буквально – "охотники за криптоактивами"), смогли обнаружить 12 биткоинов на ранее неизвестном криптокошельке, который принадлежал мужу Сариты. Оказалось, что за 10 лет брака мужчина не сообщил супруге об этих инвестициях.

"Я знаю о биткоинах и тому подобном, но знаю об этом мало. Я даже не подумала об этом, потому что мы не обсуждали ни это, ни совместные инвестиции (в криптовалюту. – Ред.). Это определенно был шок", – говорит женщина.

Согласно опросам, пятая часть жителей США вкладывала деньги, торговала или использовала криптовалюту. Самая крупная группа этих людей состоит из мужчин 18-49 лет.

Опрошенные журналистами адвокаты по бракоразводным делам сходятся в мысли, что закон не поспевает за финансовыми инновациями. Тем более, когда это касается виртуальных активов, поскольку они находятся за пределами досягаемости централизованных регуляторов.

Именно поэтому среди адвокатов приобретает популярность направление криптохантерства. Эти специалисты выслеживают криптовалюту, которую пытались спрятать при разводе.

"Если один супруг разбирается в технологиях очень хорошо, а другой нет, скрыть такие активы можно довольно легко", – говорит адвокат по разводам Келли Беррис. Ей приходится сталкиваться с криптовалютой в 40-50% дел.

Чтобы самым оптимальным способом получить необходимые данные о криптоактивах своего клиента во время развода, адвокаты просят суд направить криптобирже официальный запрос. Но стоит учитывать, что такую информацию может предоставить только централизованная площадка.

В противном случае расследование будет включать криминалистический анализ компьютера или телефона супруга или супруги. Только так можно будет определения адреса криптокошелька, чтобы потом проанализировать блокчейн.

Но как уже сообщал OBOZREVATEL, далеко не все американцы с энтузиазмом относятся к внедрению криптовалют. В частности, миллиардер и известный инвестор Чарли Мангер призвал власти страны полностью запретить операции с такими активами.

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