Миша Лебига, Рамиль Насиров и Иван Барбул сыграют в благотворительном матче по Counter-Strike 2 в поддержку "Хартии"

9 июля состоится благотворительный шоу-матч по Counter-Strike 2 "Хартия: Defender Challenge", в котором объединятся украинские звезды, военные и легенды киберспорта. Цель события – собрать 1 300 000 гривен на два роботизированные эвакуационные комплексы "Воля-Е", которые спасают жизни военных.

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К игре присоединятся звездные гости, среди которых Миша Лебига, Рамиль Насиров, Иван Барбул, Александр Venya Венедчук и Роман Casper Лепехин. Они сыграют вместе с военными бригады "Хартия" в матче по Counter-Strike 2 в формате "Best of 3". Ведущим шоу-матча будет Виталий v1lat Волочай.

Шоу-матч организует бригада "Хартия" вместе с киберспортивной компанией Maincast и криптобиржей WhiteBIT. Среди тех, кто поддержит сбор криптовалютой, WhiteBIT разыграет ценные подарки.

Смотрите шоу-матч "Хартия: Defender Challenge" на каналах Maincast на платформах twitch и YouTube. Начало игры в 18:00.

"Хартия " – одна из самых технологичных бригад, где ценят жизнь бойцов. За три года прошла путь от добровольческого формирования до основы корпуса Национальной гвардии Украины. Подразделение одним из первых вышло на восточные границы при освобождении Харьковщины, было единственным ДФТГ при обороне Бахмута, вело успешные боевые действия в Донецкой области, Купянско-Лиманском направлении и Серебрянском лесу. В прошлом году остановили новое вражеское наступление на Харьковщине и постепенно вытесняют оккупанта к границе, освободив более 200 га в 2025 году.

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Maincast – украинская киберспортивная компания №1 в Восточной Европе. Официальный бродкастер главных турниров по Counter-Strike, Dota 2 и Valorant. Компания владеет 90 % прав на трансляцию турниров на украинском языке.

WhiteBIT– крупнейшая европейская криптобиржа по показателям трафика, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 820 торговых пар, 330+ активов и 9 государственных валют. Компания сотрудничает с Visa, FACEIT, футбольными клубами "Барселона" и "Ювентус", Национальной сборной командой Украины по футболу и lifecell. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.