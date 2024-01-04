Мир криптовалют стал безопаснее: в 2023 году хакеры украли "только" $1,8 млрд

В 2023 году криптовалютный рынок потерял в результате хакерских атак почти 2 млрд долларов. Хотя эта сумма кажется весьма значительной, это более чем вдвое меньше прошлогодних потерь.

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Об этом говорится в новом докладе компании CertiK, которая специализируется на блокчейн-безопасности. Аналитики подсчитали, что в 2023 году в криптоиндустрии произошел 751 инцидент, связанный с безопасностью, в результате чего было украдено $1,8 млрд в цифровых активах, тогда как годом ранее эта цифра была куда выше – $3,7 млрд.

Самую большую активность киберпреступники проявили в третьем квартале 2023 года – с июля по сентябрь хакерами было украдено криптовалюты на $686 млн. А самым "результативным" способом кражи была компрометация закрытых ключей к хранилищам с активами – 47 таких случаев принесли злоумышленникам $880 млн.

Чаще остальных в поле зрения киберпреступников попадали проекты в сети BNB Chain – на этот блокчейн припало больше половины всех хакерских атак, а именно 387 инцидентов. Но самые большие потери понесли проекты в сети Ethereum – в результате 224 взломов было украдено активов на $686 млн, тогда как потери BNB Chain составили $134 млн.

Одним из слабых мест криптоиндустрии остается межсетевое взаимодействие. Об этом говорит то, что потери в результате атак, затронувших сразу несколько блокчейнов, составили почти $800 млн.

На этом фоне соучредитель CertiK Ронхуэй Гу заявил изданию Cointelegraph, что 2023 год ознаменовался положительным развитием в плане блокчейн-безопасности.

"Работа над ошибками и другие превентивные меры безопасности со стороны платформ является хорошим знаком. Надеюсь, в 2024 году мы увидим дальнейшее снижение убытков (в результате хакерских атак. – Ред.)", – говорит Гу.

Также OBOZ.UA сообщал об одной из крупнейших кибератак в криптоиндустрии в 2023 году – взломе криптовалютной биржи Poloniex. В результате этой атаки пропали активы на сумму выше $120 млн.

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