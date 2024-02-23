Мифы о криптовалюте: развенчиваем самые распространенные предубеждения

Трудно найти человека, который не слышал бы о криптовалюте, поскольку во времена резкого изменения курса биткоина это обсуждают практически все СМИ, даже не причастные к криптотематике. Впрочем, вокруг этой темы все еще бушуют разнообразные предубеждения и кривотолки.

В открытом доступе в интернете есть уже достаточно информации о том, как именно работает криптовалюта, но многие все еще считают это исключительно "деньгами для теневых дел". Хотя эксперты уже давно развенчали это утверждение, вокруг биткоина на криптотрасли в целом хватает разных мифов.

Именно поэтому OBOZ.UA спросил мнение читателей в соцсетях о самых распространенных мифах о криптовалюте и разобрался, насколько они правдивы.

Миф №1. Криптовалюта связана с грязными деньгами

Согласно данным ООН, в мире ежегодно отмывается около $800 млрд, что сравнимо с 5% мирового ВВП. В свою очередь исследование криптоаналитической компании Chainalysis показало, что в 2023 году количество активов, получивших криптоадреса, связанные с незаконной деятельностью, снизилось с $39,6 млрд до $24,2 млрд. Аналитики подсчитали, что с такой деятельностью связаны только 0,34% транзакций.

Таким образом, фиатные (то есть национальные) валюты используются злоумышленниками гораздо чаще. Отчасти это объяснимо тем, что фиатные деньги сложнее отследить вопреки распространенному мнению об анонимности в блокчейне.

Как отмечают эксперты бизнес-консалтинговой компании FTI Technology, отслеживаемость криптоактивов обеспечивается благодаря традиционным криминалистическим методам, а также использованию протоколов KYC.

Know Your Customer (KYC) – стандартная практика для централизованных криптовалютных бирж, заключающаяся в верификации пользователей. Это лишает их анонимности, но предоставляет усиленный уровень безопасности, доступ к полному функционалу платформы и гарантии восстановления аккаунта в случае потери пароля.

Как правило, стандартная проверка длится до 24 часов – после этого пользователь получает уведомление о ее статусе. Впрочем, интеграция с порталом госуслуг Действие позволило украинским пользователям криптобиржи WhiteBIT сократить этот процесс до нескольких минут. Это возможно сделать как в браузерной версии сайта, так и через мобильное приложение.

Чтобы пройти верификацию через десктопную версию, необходимо:

в меню пользователя открыть страницу верификации ;

среди способов проверки выбрать "Верификация через Действие", открыть приложение "Действие" и отсканировать с его помощью QR-код на экране;

В дальнейшем необходимо только подтвердить передачу документов в Действии и ожидать завершения проверки документов.

Кроме того, в блокчейн-отрасли уже давно разработали инструменты для предотвращения распространения нечестных пользователей. Одним из них есть AML-проверка. Например, на WhiteBIT всего за 1 USDT (а владельцам нативной криптовалюты биржи WBT ежедневно предоставляются бесплатные проверки) пользователи могут мгновенно проверить любой криптокошелек на счет его причастности к незаконной деятельности. Сделать это можно, нажав AML в меню "Продукты", указав адрес кошелька для проверки и нажав "Проверить".

Миф №2. Биткоин – "мыльный пузырь"

Некоторые украинцы считают первую криптовалюту биткоин "пузырьком", который может скоро лопнуть. Такая точка зрения опирается на то, что якобы биткоин не имеет внутренней ценности, а его курс зависит только от спекуляций на рынке. Впрочем, это не совсем так, поскольку в код биткоина заложен ряд инструментов для поддержания его стоимости.

В частности – это эмиссия, ограниченная в 21 млн. BTC, из которых уже было создано 19,6 млн. монет. Поскольку актив не может создаваться бесконечно, его предложение станет дефицитным, а цена, как следствие, вырастет.

Кроме того, у первой криптовалюты есть и другие дефляционные инструменты – в частности каждые четыре года добыча биткоина падает вдвое. Этот процесс называют халвинг, и в следующий раз он состоится в апреле 2024 года. После этого количество биткоинов, добываемых майнерами, упадет с 6,25 BTC до 3,125 BTC за добавленный блок – поскольку чеканка новых монет снизится, это также приведет к поднятию их стоимости.

Также ценность биткоина частично выражается из-за количества электроэнергии, используемой для его добычи. Этот процесс называется майнингом.

Эксперты из инвестиционной компании Ark Invest объяснили, что биткойн действительно не ведет себя как традиционный инвестиционный актив. В то же время они утверждают, что биткоин претендует на статус глобальной цифровой валюты.

В Ark уверены, что подорожание любого актива зависит от его способности сохранять или даже умножать свою стоимость. "В определенном смысле речь идет о цикличности: чем больше людей интересуются активом – тем выше будет его цена, и чем актив эффективнее – тем больше людей захотят его иметь. Другими словами, ценность денег состоит в том, что люди верят в их ценность", – утверждают аналитики.

Это подкрепляется исторически – наиболее распространенным и стабильным формам денег была свойственна поддержка их спроса. В частности, успех золота подкрепляется его дефицитностью, заменимостью и долговечностью.

В Ark подчеркнули, что биткоину не только присущи эти же характеристики, но и ряд других, например, кроме того, что его легче передавать между пользователями, для этого не нужно никуда идти. Также биткоин можно поделить на меньшие части.

"Это все дает ему возможность стать глобальной цифровой валютой, если не лучшей ее формой", – подчеркнули эксперты Ark и напомнили, что рыночная капитализация биткоина составляет всего 2% от стоимости золота.

Миф №3. В криптовалюте трудно разобраться

Изучать что-нибудь новое никогда не просто. А оценить, трудно ли разобраться в разных аспектах криптотрасли, можно только лично. Для этого у украинцев есть несколько возможностей, которые к тому же не будут им стоить абсолютно ничего.

Во-первых, при содействии криптобирже WhiteBIT на национальной образовательной платформе Действие. Образование было запущено безвозмездный курс " Криптограмотность и блокчейн ". Он состоит из четырех модулей, имеющих определенное количество уроков, и рассчитан на 100 часов освоения материала. Также курс доступен на английском языке. .

Те, кто не имеет свободного времени для посещения онлайн-занятий, но хочет углубить свои знания по криптограмотности, могут просмотреть видеокурс WhiteBASE: trading на YouTube-канале WhiteBIT.Кроме того, школа Cryptology проводит бесплатный курс для тех, кто хочет узнать, подходит ему криптотрейдинг. Программа состоит из 9 модулей.

Миф №4. Крипта – это легкий и быстрый заработок.

Хотя от историй о становящихся миллионерами криптотрейдерах и взлеты курса известных активов может закружиться в голове, критически важно помнить о высокой волатильности криптоактивов. Это считается как его преимуществом, так и недостатком.

В такой отрасли никто не может гарантировать прибыль, поскольку курс некоторых активов может быть очень изменчивым. Именно высокая волатильность криптовалют позволяет заработать на разнице курсов, но так же, если неверно распознать рыночные сигналы, средства можно потерять.

Поэтому заниматься криптотрейдингом или инвестированием в такие активы нужно, имея соответствующий опыт или пройдя предварительное обучение. Опытные эксперты советуют подходить к крипторинку с долгосрочной перспективой, тщательно проводить свои исследования и диверсифицировать свои портфели.

Миф №5. Криптовалюту просто украсть

Прежде всего следует сказать, что украсть криптовалюту из блокчейна невозможно. Криптовалюта – это виртуальный актив, который не может существовать вне определенной сети.

Сломать блокчейн практически невозможно. Для этого злоумышленники должны контролировать не менее 51% нод – сетевых узлов, или всех компьютеров, подключенных к блокчейну. К примеру, блокчейн Bitcoin имеет 14 тысяч таких узлов – ни одна хакерская группировка не имеет технической возможности его сломать.

Впрочем, бесполезно будет отрицать факты кибератак на криптовалютные проекты и то, что владельцы криптовалюты могут потерять ее из-за обмана. Именно поэтому следует обеспечить надежность хранения своих активов и соблюдать правила кибербезопасности.

Раньше мы уже писали, как защитить свою криптовалюту от хакеров и мошенников.

если она хранится в холодном криптогаманке, пароль к нему должен знать только владелец;

никому не предоставлять данные для входа в личный аккаунт криптобиржи или другой платформы;

каждый раз перед вводом проверять веб-адрес платформы, на которой хранятся активы;

не устанавливать на компьютер, с которого вы входите в аккаунт, программы удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, Chrome Remote Desktop и т.п.);

проверять адрес перед подтверждением транзакции и не копировать адреса по истории транзакций;

пользоваться двухфакторной авторизацией (2FA);

использовать антифишинговые методы защиты. Например, клиенты WhiteBIT могут подключить функцию "Антифишинг" – после этого для подтверждения подлинности писем от криптобиржи к ним будет добавляться буквенно-цифровой пароль.

Что же касается безопасности самих площадок? Выбирать следует такие платформы, которые прошли независимую проверку на кибербезопасность (а лучше несколько разных). К примеру, эксперты компании Hacken.io включили WhiteBIT в топ-3 централизованных криптобирж, а сертификационная платформа CER.live предоставила криптобирже рейтинг ААА по надежности.

Кроме того, WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках – они не подключены к интернету, а следовательно недоступны для киберпреступников. А для обнаружения и предотвращения хакерских атак используется Web Application Firewall (WAF).

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