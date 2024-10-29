Мифы или реальные факты: развенчиваем с экспертами самые популярные ложные представления о криптовалюте

Принятие криптовалюты в мире постепенно расширяется. Но, как и многие другие популярные ныне изобретения своего времени – телевидение, интернет, мобильные телефоны, – виртуальные активы также сталкиваются со скепсисом и предвзятым отношением.

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Часто люди боятся новых технологий из-за непонимания их потенциальных преимуществ или боязни нового. Стоит лишь вспомнить, как из-за различных конспирологических теорий в некоторых странах разрушали вышки 5G-связи, когда эту технологию только запускали.

Согласно результатам исследования, проведенного Gradus Research по заказу одной из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения WhiteBIT, украинцы сильнее всего опасаются криптовалют из-за нехватки знаний и непонимания этой технологии. Также среди популярных ответов: недоверие к ней и сложность покупки и продажи.

Поэтому OBOZ.UA обсудил с известными в криптовалютном сообществе экспертами наиболее распространенные в индустрии мифы. Удалось ли их опровергнуть, читайте в нашем новом спецпроекте.

Tesla и Microsoft не могут ошибаться: CEO WhiteBIT объяснил, как перестать бояться криптовалют

Первый участник нашего спецпроекта – основатель и CEO криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов. Он признается, что всегда стремился создать собственную технокомпанию, но именно в мир криптовалюты попал спонтанно.

"Однажды в кругу друзей я совершенно случайно стал свидетелем разговора с большим количеством неизвестных мне в то время слов - "майнинг", "криптоферма", "блокчейн". С тех пор я не на шутку заинтересовался этой темой, начал ее активно изучать, тестировать - и в 2017 году создавал первые продукты, а уже в 2018 году создал собственную криптобиржу WhiteBIT ", – поделился Владимир.

За 6 лет его компания построила экосистему технологических продуктов, включающую криптоэквайринг, собственный блокчейн, майнинг-пул, биржевую монету WBT, маркетплейс с атрибутами для Counter-Strike 2 и т.д. Кроме того, криптобиржа WhiteBIT стала одной из крупнейших централизованных бирж в Европе – количество ее клиентов достигло 5 млн, она имеет 8 офисов в разных уголках мира, а качество проекта обеспечивает команда более 1100 человек.

В начале своего пути Владимир не имел собственных предубеждений по криптоактивам, но стремился к высоким стандартам качества. Поэтому одним из ключевых приоритетов WhiteBIT стала безопасность клиентских средств и личных данных, поэтому платформа прошла аудит ведущих специалистов в сфере кибербезопасности со специализацией на блокчейн-технологиях Hacken.io, включивших криптобиржу в топ-5 самых безопасных.

Чем глубже мы с командой погружались в блокчейн и цифровые активы, тем меньше сомнений оставалось, что за этими финансовыми решениями будущее. Сегодня криптовалюты с невероятной скоростью стирают разные барьеры, упрощая жизнь и ускоряя процессы", – подчеркнул CEO WhiteBIT.

Причиной человеческих предубеждений по криптоактивам Владимир называет страх людей перед всем новым и низким уровнем финансовой грамотности. Чтобы избавиться от таких сомнений и предубеждений, он советует понять, как изнутри устроен мир крипты и сколько новых возможностей он создает. Для этого нужно каждый день расширять свои знания в этой области.

"Следует ознакомиться с успешным опытом использования крипты. Сегодня многие мировые компании принимают криптоплатежи, например, Tesla, Microsoft, Shopify. Как вы думаете, мировые лидеры рисковали бы своими средствами, будь крипта опасным классом активов?" – добавил Владимир.

Чтобы повысить знания украинцев в индустрии криптовалют на портале Дія.Образование совместно с экспертами WhiteBIT был запущен образовательный проект по криптограмотности и блокчейну. В Национальном университете "Киево-Могилянская академия" стартовала первая в Восточной Европе магистерская сертификатная программа "Блокчейн-технологии" для студентов IT-факультета, разработанная экспертами WhiteBIT и профессорами университета.

"Добавлю, что массовые предубеждения относительно крипт начнут активно рассеиваться, когда украинский крипторинок получит четкую регуляцию. Законодательная база для криптовалют создаст доверительную среду для цифровых активов, будет защищать пользователей и инвесторов, позволит интегрировать крипту в традиционные финансовые системы", – отметил Носов.

Криптоновачкам он советует все делать постепенно и начинать с небольших сумм, выбирая только безопасные и надежные криптобиржи. Определить следующие можно по нескольким признакам:

введение AML-процедур;

прохождение независимых аудитов по кибербезопасности;

высокий объем торгов и количество пользователей;

наличие надежных партнеров.

Так, WhiteBIT использует для обнаружения и блокирования атак хакеров защитный инструмент Web Application Firewall (WAF), а для безопасности и защиты платежных данных клиентов ежегодно подтверждает высокий уровень сертификации PCI DSS. Среднесуточный объем торгов на криптобирже – $2,5 млрд, а в портфеле компании – совместные проекты из Lifecell, ESL FACEIT, VISA, МИД Украины, сборной Украины по футболу, футбольными клубами "Барселона" и "Трабзонспор".

Финансовое образование нужно из младшей школы: кофаундер DOUBLETOP о первых шагах в криптообразовании

Наш следующий собеседник – Антон Дзюба, соучредитель и CEO одной из крупнейших украинских криптосообществ DOUBLETOP. Сам он признается, что попал в криптоиндустрию в подростковом возрасте.

В начале 2017 года, когда ему было всего 17 лет, Антон с братом занялся майнингом биткоина. Они были заинтересованы в новом классе активов, но не имели собственного капитала, поэтому использовали только один ASIC-майнер.

"Почти год мелькнул, после чего продал всю крипту, которую мелькнул (ближе к концу 2017 года биткоин стоил $5-6 тысяч), и сам ASIC-майнер. И с этой суммы началась моя история – я пошел разбираться, что оно такое, почему я так много намайнил, куда оно все идет и к чему может прийти", – вспоминает Антон.

Он признается, что в начале своего пути в мире криптовалют он не имел никаких предубеждений по поводу этой индустрии, поскольку тогда еще мало кто вообще слышал о биткоине и подобных ему активах. Более того, не имея значительного капитала (начальные инвестиции нашего собеседника составляли $700), Антон не боялся потерять свои средства.

"Я всегда авантюристом был. Открытым ко всему этому. Потому мне просто было интересно", – объясняет наш собеседник.

Впрочем, Антон считает, что в настоящее время немало криптоблогеров вводят своих последователей в заблуждение – мол, криптотрейдинг это просто и интуитивно понятно, поэтому многие теряют свои средства и ошибочно начинают связывать криптовалюту с финансовыми пирамидами и мошенничеством. Антон Дзюба объяснил, как избавиться от таких предубеждений.

"Надо сильнее углубиться в крипту и просто понять, для чего людям она нужна. Если подойти к ней как к средству не приумножения, а сохранения капитала и защиты долгосрочных инвестиций от инфляции, это может изменить отношение к криптовалюте", – предполагает CEO DOUBLETOP.

Кроме того, он подчеркнул, что сталкивался с пристрастными взглядами по поводу ценности криптоактивов. Впрочем, это также миф.

"Ценность это только спрос: убери дороги – машины тоже встанут, потому что будут не нужны и ты не сможешь ездить. Мы сами придаем ценность вещам", – констатирует Антон.

Он отметил, что финансовая грамотность и самообразование помогут лучше понять реальные преимущества и недостатки этого класса активов. Пока Антон сетует, что у украинцев нет понимания об инвестировании.

"Того, что рассказывают в школе об экономике и экономических взаимоотношениях, маловато. Необходимо донести еще об инвестировании, форматах, куда именно можно вложить средства, как составлять и диверсифицировать портфель, как выровнять риски, почему можно составлять 80-90% из надежных активов и на 10% – из высокорисковых", – подчеркнул наш собеседник. что такую информацию до украинцев нужно начинать доносить уже с младших классов.

Вход в мир криптовалют может быть безболезненным: "сооснователь" криптоакадемии Cryptology Key рассказал, как не потерять все сначала

Также мы пообщались с соучредителем и CEO академии криптотрейдинга Cryptology Key Константином Ганичем, более известным в криптосообществе как Костя Кудо. Он признался, что попал в мир криптовалют в 2018 году, когда работал тренером по реабилитации – на него произвели впечатление успехи его клиента. Начинал он тоже с майнинга.

"Он мне предложил сделать майнинг-ферму (мы тогда "эфир" майнили). Я согласился и он объяснил возможные риски: что актив не стрельнет, что это не зарегулировано, что пока нет еще таких юзкейсов и прочее. Но единственное, что побудило поверить" , это то, что побуждает любого человека – успех реального человека и прибыльность", – вспоминает Константин.

Через год он и его напарник продали полученную криптовалюту и получили прибыль. После этого на рынке начался откат. Интерес к криптовалюте он объясняет двумя факторами:

максимально легкий порог вхождения – чтобы начать трейдить, достаточно просто установить приложение биржи на телефон;

– чтобы начать трейдить, достаточно просто установить приложение биржи на телефон; стремление к обогащению – человека привлекают значительные взлеты курса активов.

"Я думаю, что каждый, кто сталкивался с криптой, просто попал на такую удочку. Я не исключение – после того, как я нанес определенную сумму, решил попытаться ею поторговать. Часть, конечно, была потеряна", – признается CEO Cryptology Key.

Тогда он решил расширить свои знания и выяснил, что в Украине в то время не было криптовалютных образовательных курсов или школы. Поэтому Константин сам ее создал и теперь он и менторы команды Cryptology Key учат других. Освоить профессию криптотрейдера может каждый: для этого зарегистрируйтесь на сайте школы и оставьте заявку на участие в бесплатном курсе, разработанном Cryptology Key вместе с криптобиржей WhiteBIT.

Константин считает одним из главных факторов, сдерживающих украинцев на пути к миру криптовалют, страх начинать с нуля учиться совершенно новому.

"Около 70% людей, которые приходят к нам на обучение, говорят сначала: "У меня наверняка не получится, у меня не тот склад ума, я вообще не понимаю в этой крипте" и так далее. Но если правильно и структурированно подходить, то , как и любая другая новая профессия, она поняла любому человеку ", – говорит Костя Кудо.

Кроме того, новичкам мешает войти в мир криптовалют отсутствие прозрачного регулирования отрасли. Поэтому многие считают такие активы незаконными. Но этого предубеждения можно избавиться благодаря действиям власти.

"С появлением определенных законодательных актов (даже того же MiCA) мы сможем этот миф сразу же отвергнуть. Я не знаю, кто еще сочтет крипту незаконной, когда во всех развитых государствах совсем другая тенденция", – уверен наш собеседник.

Украина также двигается в направлении регулирования виртуальных активов. Об этом говорят два альтернативных законопроекта о регулировании криптовалютных операций: №10225 и №10225-1. Они были зарегистрированы в Верховной Раде еще в ноябре 2023 года и регулируют вопросы ставки налогообложения криптоиндустрии и регулирующего органа.

Всем новичкам Константин советует сначала подобрать себе качественное коммьюнити из опытных криптоэкспертов, поскольку это уменьшит временной и финансовый пороги входа. То есть, если окружить себя теми, кто уже прошел нужный путь в криптообразовании, придется меньше искать нужную информацию и меньше заплатить за ошибки.

Просто смотрите, с кем сотрудничают те люди, у которых вы хотите взять необходимую вам информацию – так вы сможете безопасно ее получить. Но даже если мы возьмем комьюнити, которые я считаю адекватными, то это наше коммьюнити – Cryptology Key, WhiteBIT, DOUBLETOP, Cryptoman, BTA", – отметил CEO Cryptology Key.

Больше об основных криптомифах и что же происходит в криптобразовании читайте по ссылке.