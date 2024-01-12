Биткоина на Марсе не будет: Маск раскрыл недостатки "короля криптовалют"

Криптовалюта должна стать основным платежным средством, когда человечество покорит Марс, считает американский миллиардер Илон Маск. При этом биткоин для этой цели он забраковал.

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В ходе обсуждения в соцсети X, организованного главой инвесткомпании ARK Invest Кэти Вуд, гендиректор компаний Tesla и SpaceX, а также владелец X Маск выразил мнение, что в колонии на Марсе нужно создать локальную платежную систему. Поскольку подтверждение транзакций в сети Bitcoin занимает слишком много времени, первая криптовалюта для этого не подходит.

"Было бы разумно использовать на Марсе какую-то криптовалюту. Но Bitcoin использовать не получится из-за слишком долгой сверки данных", – сказал Маск.

При этом Маск признал, что проблему длительной обработки транзакций можно решить путем интеграции Lightning Network. Это офчейн-сеть, позволяющая пользователям переводить биткоины, освобождая основной блокчейн и, таким образом, значительно ускоряя транзакции.

"Возможно, в какой-то мере биткоин использовать получится, но на Марсе будет сложно использовать его в больших объемах. Марс находится примерно в двадцати световых минутах (от Земли. – Ред.). Так что это непросто, на Марсе должно быть что-то локальное", – уточнил миллиардер.

Впрочем, с ним не согласился гендиректор компании Blockstream Адам Бэк, который высказался за использование при колонизации Марса именно биткоина. Он не считает значительное расстояние между двумя планетами серьезной проблемой.

Маск уже не впервые поднимает тему использования криптоплатежей на Марсе. В прошлый раз в 2020 году он выразил уверенность, что вся экономика Красной планеты после ее колонизации будет построена на криптовалюте.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее Маск заверил, что ни одна из его компаний никогда не будет заниматься выпуском собственной виртуальной валюты. Несмотря на это, некоторые товары Tesla все же можно купить за криптовалюту.

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