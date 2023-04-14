Маск отдает миллион Dogecoin: названо условие

Американский миллиардер Илон Маск готов заплатить 1 млн криптовалютных токенов Dogecoin тому, кто докажет, что глава Twitter владеет изумрудным рудником в Африке. Его слова взвинтили курс DOGE на 8%.

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Соответствующее объявление Маск сделал в своем микроблоге, комментируя твит пользователя, который предложил 69 420 DOGE (то есть, порядка $5,7 тысяч по курсу на 14 апреля) за доказательства существования изумрудного рудника Маска. "Я заплачу миллион DOGE за доказательства существования такого прииска", – добавил миллиардер.

Это способствовало росту курса актива. Согласно данным CoinMarketCap, после слов Илона Маска стоимость DOGE взлетела на 8% – до $0,08822 за монету.

История с изумрудным рудником уходит корнями в 2018 год, когда издание Business Insider заявило, что отец на тот момент будущего директора Tesla владел половиной доли изумрудного рудника в Замбии. Комментаторы же беспочвенно связали происхождение состояния семьи Маска с апартеидом в ЮАР.

В последнее время этот фейк снова стал популярным, что заметно раздражает бизнес-магната – в прошлом ему приходилось неоднократно это опровергать. Маск утверждает, что у его семьи не было денег, даже чтобы оплатить его обучение в колледже, в результате чего ему пришлось оформить студенческий займ.

Стоит отметить, что в 2022 году американский профессор и экс-миниcтp тpудa США Poбepт Paйx заявил, что знaeт тoчное мecтopacпoлoжeниe этого pудникa и что Маск действительно обязан ему своими миллиардами. В ответ глава Twitter назвал его лжецом и идиотом.

Илон Маск уже второй раз за неделю подогревает интерес к DOGE. 10 апреля он назвал себя дислектиком и страдающим амнезией агностиком, который ночами лежит и думает об этом мем-коине.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в прошлом миллиардер признавался, что владеет криптовалютой, в том числе и DOGE, а также в том, что он купил такие монеты своему сыну. Несколько инвесторов в этот актив подали в суд на бизнес-магната, потребовав от него компенсации в размере $258 млрд – за якобы накрутку курса криптовалюты.

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