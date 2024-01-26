Майнить биткоины станет невыгодно: почему добыча криптовалюты оказалась под угрозой

Майнинг – процесс добычи биткоина – уже давно перестал быть выгодным занятием для обычных людей. Но даже большинство компаний, которые этим занимаются, могут очень скоро начать нести убытки, если курс первой криптовалюты не вырастет.

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Согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж WhiteBIT, по состоянию на 26 января биткоин торгуется на уровне 40-41 тыс. за 1 BTC. При таком курсе нерентабельными могут оказаться 11 крупнейших корпоративных майнинговых гигантов, о чем, как сообщает Cointelegraph, говорится в исследовании финансовой компании Cantor Fitzgerald.

Они объясняют это халвингом, который произойдет в апреле этого года. Это сокращение награды для майнеров BTC, которое происходит примерно раз в четыре года. В частности, если сейчас за каждый блок, добавленный в блокчейн Bitcoin участники сети получают по 6,25 BTC, то после халвинга этот показатель упадет до 3,125 BTC. Учитывая, что расходы майнеров не падают, себестоимость добычи криптовалюты значительно вырастет.

Аналитики прогнозируют, что с проблемами на этом фоне столкнутся такие крупные майнинговые компании как Marathon Digital, Riot Platforms и Core Scientific. А наиболее уязвимыми окажутся Argo Blockchain и Hut 8.

Если цена биткоина не вырастет, прибыльными могут остаться лишь две компании – сингапурская Bitdeer и американская CleanSpark. Это связано с тем, что операционные затраты у этих компаний значительно ниже, чем у конкурентов: себестоимость добычи одного биткоина (стоимость электроэнергии, плата за хостинг и другие расходы) для Bitdeer составляет $17,7 тыс., а для CleanSpark – $36,8 тыс. В то же время, для Argo Blockchain и Hut 8 этот показатель составляет $62,2 тыс. и $60,3 тыс. соответственно.

Cantor Fitzgerald – не единственная компания, которая предупредила майнеров о возможных проблемах. Ранее к аналогичным выводам пришли аналитики компании CoinShares – они допустили, что многим компаниям придется искать иные пути финансирования, в том числе продавая свои резервы и размещая дополнительные акции, чтобы обеспечить себе необходимую финансовую устойчивость.

Впрочем, как уже сообщал OBOZ.UA, многие криптоэксперты надеются, что халвинг подстегнет биткоин к росту. Например, глав отдела исследований компании New York Digital Investment Group Грег Чиполаро прогнозирует, что после халвинга курс биткоина может взлететь на 1800% и достичь колоссальных $732 тысячи за монету.

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