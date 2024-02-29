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Любимые образовательные курсы украинцев на Дія.Освіта: подборка ко Дню цифрового обучения

Станислав Кожемякин
Финтех
4 минуты
6,8 т.
Тысячи украинцев уже оценили образовательные сериалы на Дія.Освіта

Сегодня, 29 февраля, отмечается Международный День цифрового обучения. Каждый год в каждый четверг февраля мир акцентирует внимание на важности использования цифровых технологий в образовании.

По этому поводу OBOZ.UA собрал бесплатные курсы, набравшие на национальной образовательной платформе Дія.Освіта наибольшее количество "лайков" украинцев.

"Осторожно, кибермошенники!" (1277 отличия)

Больше лайков от украинцев собрал сериал о кибермошенниках.

В 21 веке именно мобильный телефон и электронная почта стали главными инструментами мошенников, которые они используют, чтобы добраться как до ценной информации, так и денег своих жертв. Именно поэтому не удивительно, что этот образовательный сериал собрал наибольшее количество лайков от студентов платформы Дія.Освіта.

Зрителей ознакомят с такими популярными схемами обмана, как замена SIM-карты, похищение телефона, фишинг, мошеннические звонки, доступ к компьютеру и т.д. Лишь час времени – и кто-нибудь научится противостоять аферистам и беречь от них свои деньги.

"Криптограмотность и блокчейн" (4 модуля – 987 отличия)

Подтянуть знания о блокчейне можно бесплатно на портале Дія.Освіта

Образовательный проект по криптограмотности включает 4 модуля сериала "Криптограмотность и блокчейн" и рассчитан на более 100 часов теории и практики. активов, что даст им навыки, необходимые для того, чтобы начать пользоваться виртуальными активами.

Проект инициировал Министерство цифровой трансформации, но уроки были разработаны в сотрудничестве с партнерами. В их число входят европейская криптовалютная биржа с украинскими корнями WhiteBIT, фонд Filecoin Foundation for the Decentralized Web, Atlantis.World, Киберполиция Украины и другие.

Согласно данным WhiteBIT, только за первый год существования образовательного проекта к обучению присоединились более 25 000 студентов.

Также проектом "Криптограмотність та блокчейн" заинтересовались национальные университеты, а Киево-Могилянская академия совместно с экспертами WhiteBIT отдельно разработали полноценную сертификатную программу "Блокчейн-технологии" для студентов магистратуры.

Сериалы "Основы кибергигиены" (705 отличия) и "Персональная кибергигиена" (486 отличий)

Два сериала о кибергигиене вошли в список самых популярных на Дії.

Большинство людей, пользующихся интернетом, современными мобильными устройствами и компьютерами, знают о хакерах. Но многие не знают, какие меры кибергигиены необходимы, чтобы уберечь свои средства от подобных преступников.

Первый сериал подойдет госслужащим, желающим защититься от хакерских атак. А второй объяснит каждому украинцу, как противодействовать онлайн-мошенникам и ознакомит их с природой фейков и вирусов.

"Мобильный фотограф" (632 отличия)

Смартфоны повсеместно заменили фотоаппараты – сериал на Дія.Освіта научит делать качественные снимки

С тех пор, как на мобильных телефонах появилась камера, фотографирование стало одной из основных функций таких гаджетов. Но далеко не все владельцы смартфонов умеют фотографировать удачно.

Этот сериал введет зрителей в мир профессиональной фотографии. Начнут они с основ: создания композиции и сюжета фотографии, разных видов фотографий, правил мобильной фотографии, применения крупности кадра. Также в программу входит обработка фотографии, выбор ракурса, выбор, подготовка и коммуникация с моделями и другие темы.

"QA-тестировщик" (444 отличия)

Базовые знания по тестированию программного обеспечения можно получить на Дії.

Специалист по QA (Quality Assurance) отвечает за корректное функционирование программного обеспечения. Работа такого мастера включает все этапы разработки, выпуска и эксплуатации программы, сайта или приложения.

Бесплатный курс позволит овладеть базовыми знаниями о том, как разработать сценарий тестирования, выявить баги и создать качественный баг-репорт, поскольку именно от этого зависит, смогут ли разработчики воспроизвести и устранить недостатки. Те, кто выберет этот курс, также узнают, какие инструменты и программы используют QA-тестировщики, с чего следует начинать поиски работы новичкам, а также как создать хорошее резюме и портфолио.

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