Любимые образовательные курсы украинцев на Дія.Освіта: подборка ко Дню цифрового обучения

Сегодня, 29 февраля, отмечается Международный День цифрового обучения. Каждый год в каждый четверг февраля мир акцентирует внимание на важности использования цифровых технологий в образовании.

По этому поводу OBOZ.UA собрал бесплатные курсы, набравшие на национальной образовательной платформе Дія.Освіта наибольшее количество "лайков" украинцев.

"Осторожно, кибермошенники!" (1277 отличия)

В 21 веке именно мобильный телефон и электронная почта стали главными инструментами мошенников, которые они используют, чтобы добраться как до ценной информации, так и денег своих жертв. Именно поэтому не удивительно, что этот образовательный сериал собрал наибольшее количество лайков от студентов платформы Дія.Освіта.

Зрителей ознакомят с такими популярными схемами обмана, как замена SIM-карты, похищение телефона, фишинг, мошеннические звонки, доступ к компьютеру и т.д. Лишь час времени – и кто-нибудь научится противостоять аферистам и беречь от них свои деньги.

"Криптограмотность и блокчейн" (4 модуля – 987 отличия)

Образовательный проект по криптограмотности включает 4 модуля сериала "Криптограмотность и блокчейн" и рассчитан на более 100 часов теории и практики. активов, что даст им навыки, необходимые для того, чтобы начать пользоваться виртуальными активами.

Проект инициировал Министерство цифровой трансформации, но уроки были разработаны в сотрудничестве с партнерами. В их число входят европейская криптовалютная биржа с украинскими корнями WhiteBIT, фонд Filecoin Foundation for the Decentralized Web, Atlantis.World, Киберполиция Украины и другие.

Согласно данным WhiteBIT, только за первый год существования образовательного проекта к обучению присоединились более 25 000 студентов.

Также проектом "Криптограмотність та блокчейн" заинтересовались национальные университеты, а Киево-Могилянская академия совместно с экспертами WhiteBIT отдельно разработали полноценную сертификатную программу "Блокчейн-технологии" для студентов магистратуры.

Сериалы "Основы кибергигиены" (705 отличия) и "Персональная кибергигиена" (486 отличий)

Большинство людей, пользующихся интернетом, современными мобильными устройствами и компьютерами, знают о хакерах. Но многие не знают, какие меры кибергигиены необходимы, чтобы уберечь свои средства от подобных преступников.

Первый сериал подойдет госслужащим, желающим защититься от хакерских атак. А второй объяснит каждому украинцу, как противодействовать онлайн-мошенникам и ознакомит их с природой фейков и вирусов.

"Мобильный фотограф" (632 отличия)

С тех пор, как на мобильных телефонах появилась камера, фотографирование стало одной из основных функций таких гаджетов. Но далеко не все владельцы смартфонов умеют фотографировать удачно.

Этот сериал введет зрителей в мир профессиональной фотографии. Начнут они с основ: создания композиции и сюжета фотографии, разных видов фотографий, правил мобильной фотографии, применения крупности кадра. Также в программу входит обработка фотографии, выбор ракурса, выбор, подготовка и коммуникация с моделями и другие темы.

"QA-тестировщик" (444 отличия)

Специалист по QA (Quality Assurance) отвечает за корректное функционирование программного обеспечения. Работа такого мастера включает все этапы разработки, выпуска и эксплуатации программы, сайта или приложения.

Бесплатный курс позволит овладеть базовыми знаниями о том, как разработать сценарий тестирования, выявить баги и создать качественный баг-репорт, поскольку именно от этого зависит, смогут ли разработчики воспроизвести и устранить недостатки. Те, кто выберет этот курс, также узнают, какие инструменты и программы используют QA-тестировщики, с чего следует начинать поиски работы новичкам, а также как создать хорошее резюме и портфолио.

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