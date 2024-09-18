Лучшие места на матч Украина - Грузия доступны только за криптовалюту

Криптовалютная биржа WhiteBIT запускает предпродажу билетов на еще один матч Национальной сборной Украины по футболу в рамках Лиги Наций. В этот раз сине-желтые будут противостоять сборной Грузии. Команды сойдутся 11 октября в Познани, Польша. Благодаря технической поддержке WhiteBIT, билеты на матч можно приобрести по криптовалюте на несколько дней раньше официальной продажи.

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Осень 2024 года приносит еще больше важных матчей для сборной Украины, однако все они проводятся за пределами Украины. Часть игр в рамках турнира Лиги Наций проходят в Польше и Чехии. Этот отборочный турнир является одним из ключевых этапов по пути к Чемпионату мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде. Каждый матч имеет решающее значение, а поддержка фанатов важна для достижения результата.

Криптоэнтузиасты снова могут наслаждаться лучшими местами и почувствовать дух игры из первых рядов при покупке билетов за криптовалюту. WhiteBIT предлагает воспользоваться удобным интерфейсом Whitepay, чтобы каждый, кто хочет и может присоединиться к команде на стадионе, смог первым выбрать самое лучшее место.

Предварительная продажа билетов за криптовалюту стартует на три дня раньше официального начала продаж и продлится с 18 по 20 сентября включительно. Осуществление транзакций обеспечивает Whitepay – техническое решение для приема криптоплатежей. Найти билеты можно по ссылке.

Благодаря Whitepay, покупка билета становится очень простым процессом, не требуя сложных действий от пользователей. Сотни болельщиков уже убедились в преимуществах криптоплатежей и смогли увидеть матч с лучших мест на трибунах.

Если у Вас есть возможность посетить матч в Познани, займите себе место рядом с игроками сборной сейчас и насладитесь непревзойденным зрелищем лично!

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 580 торговых пар, 270+ цифровых активов и 10 государственных валют. WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта. Компания сотрудничает с Национальным университетом Киево-Могилянская академия, МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов Барселона и Трабзонспор, Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.

Whitepay — SaaS-компания, которая предоставляет решения по приему криптовалютных платежей для бизнеса и благотворительности: криптоэквайринг, POS-терминалы, платежные страницы, криптобанки и виджеты. Whitepay поддерживает более 140 цифровых активов, а за переводы, осуществленные с аккаунта WhiteBIT, не взимается комиссия сети.