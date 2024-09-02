lifecell и WhiteBIT предоставляют до 50 ГБ свободного трафика, 1000 минут по Украине и 100 SMS: как получить бонус

В период войны, когда обеспечение связи и доступа к финансовым ресурсам приобретает критическое значение, партнерство между ведущим мобильным оператором lifecell и криптовалютной биржей WhiteBIT предлагает инновационные решения. Так, lifecell и WhiteBIT запускают новую акцию под названием "Легкий криптостарт для новых достижений", которая продлится с 1 сентября по 31 декабря 2024 года.

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В ее рамках пользователи lifecell, которые зарегистрируются по своему номеру, подтвердят свое лицо, впервые пополнят баланс и приобретут криптовалюту на WhiteBIT, смогут получить гигабайты свободного интернета, 1000 минут звонков по Украине и 100 SMS. Так за первую покупку криптовалюты на сумму от 20 USDT пользователи смогут получить до 10 ГБ и на сумму от 500 USDT – 50 ГБ свободного интернет-трафика. Подробности можно найти по ссылке.

Активные абоненты lifecell уже могут пользоваться криптобиржей WhiteBIT без оплаты за интернет-трафик еще с конца 2021 года, что позволяет им торговать криптовалютами без дополнительных затрат на интернет, сохраняя активность на рынке. Также абоненты могут проводить операции через USSD-запросы, что позволяет реагировать на рыночные изменения и осуществлять торговые операции даже в зонах с ограниченным покрытием или в отсутствие интернета.

Партнерство между lifecell и WhiteBIT демонстрирует, как инновационные технологии могут интегрироваться в повседневную жизнь, делая ее более удобной и эффективной. Акция "Легкий криптостарт для новых достижений" дает пользователям возможность сделать первые шаги в криптоиндустрии, получая полезные бонусы, которые можно использовать для коммуникации, обучения и других важных задач.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 580 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. Компания сотрудничает с Национальным университетом Киево-Могилянская академия, МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.

lifecell – украинский оператор электронных коммуникаций, предоставляющий услуги мобильной связи и передачи данных на основе скоростного интернета. Компания развивает инновационную экосистему электронной коммуникационной отрасли, реализуя проекты, направленные на развитие "умного города", "умного региона", улучшение безопасности граждан и развертывание сети IoT (интернета вещей).

Диджитал-оператор lifecell предлагает удобные и выгодные тарифы и услуги для умных устройств. В цифровое портфолио компании входят: многофункциональный мессенджер BiP, защищенное облачное хранилище lifebox, мобильный платежный сервис, приложения TV+, lifecell music и т.д.

По состоянию на конец первого квартала 2024 года активная трехмесячная абонентская база lifecell составила 9,7 млн пользователей.