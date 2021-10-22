Легальные казино: квест, который поможет играть безопасно

Легализация азартных игр дала украинцам еще одно направление для развлечений – онлайн-казино. Новый рынок – это новые риски, поэтому перед тем, как делать ставки и ждать выигрыша, стоит тщательно подойти к подбору площадки для азартных игр – именно она обеспечит игроку не только веселое времяпровождение, но и безопасность.

OBOZREVATEL предлагает на примере Cosmolot пройти квест и научиться определять безопасность сайта для азартных игр.

Перед тем, как начинать игру, нужно проверить, соответствует ли сайт главным критериям ответственного легального онлайн-казино. Ведь безопасные развлечения возможны только на легальных площадках.

Сначала убедитесь, что у него есть официальная игорная лицензия, данные о которой размещены в открытом доступе на сайте.

При регистрации онлайн-казино должно предоставить игрокам четко прописанные правила игры, которые объясняют действия площадки и игроков в любой ситуации. У новичков появляется возможность попробовать себя в гемблинге. Эту же функцию выполняют и демоверсии игр – пользователь может разобраться с правилами слотов, найти интересующую игру и не ставить деньги впустую.

Дополнительно новым пользователям предоставляется приветственный бонус, который позволяет воспользоваться игрой без собственных вложений.

Незапятнанная репутация казино дает пользователю безопасность и гарантии. В сети можно найти информацию о том, насколько честно казино выплачивает выигрыши и платит ли налоги, проверить, не замечено ли оно в махинациях, и в целом, понять, насколько площадка безопасна.

"Репутация казино – это доверие. Зная, что казино работает по официальной лицензии, платит налоги и несет ответственность за выплаты выигрышей, вы делаете свой отдых безопасным. К тому же, для регистрации и вывода средств все онлайн-казино требуют документы, и важно знать, что ваши личные данные не попадут в третьи руки", – поясняют в Cosmolot.

Историю казино можно проверить с помощью поисковиков. Проверьте, упоминалась ли площадка легального онлайн-казино в новостях, что о ней пишут пользователи на сайтах с отзывами.

"Советуем обращать внимание на то, как казино придерживается правовых ограничений. Например, если казино принимает игроков до 21 года (что не соответствует Закону Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр"), то такому казино не стоит доверять", – добавляют в Cosmolot.

Площадка пестрит обещаниями больших выигрышей и рассказывает об "успешном успехе" игроков? Нужно быть начеку, ведь онлайн-казино – это про отдых и развлечения, а не про пустые обещания. Теперь безопасные гемблинг-площадки ставят ответственность выше выигрышей, именно поэтому важным критерием для игры становится возраст игрока (не моложе 21 года) и недопущение игроков, включенных в реестр лудоманов. Именно поэтому при регистрации на площадке пользователи проходят еще и верификацию – так казино может убедиться в том, что гемблинг будет безопасным для игрока.

О сохранности данных в данном случае переживать не стоит. У Cosmolot, например, информация о пользователях хранится в соответствии с требованиями регулятора – на серверах, которые контролируются внутренними специалистами и расположены на территории Украины. Такой подход обеспечивает безопасность хранения данных о пользователях.

Также для безопасности игроков ответственные онлайн-казино стараются работать на опережение и не позволить игроку преступить черту и проиграться.

"Если специалисты Cosmolot обнаруживают, что клиент длительное время находится в игре, они связываются с игроком и рекомендуют ему сделать паузу. Наша компания не нацелена на сиюминутную выгоду, а хочет, чтобы клиент чувствовал себя в безопасности, играя на платформе Cosmolot. Гемблинг – это не средство получения дохода, а развлечение. Это то позиционирование, с которым мы стартовали, и мы продолжаем его развивать. Ни на нашем сайте, ни в нашей рекламе вы не увидите нереалистичных лозунгов "стань богатым", "успешным", "возможность заработать много денег" и т.д. Азартные игры – это исключительно про эмоции, развлечения и способ отдохнуть", – убеждены в Cosmolot.

Безопасный гемблинг невозможен без круглосуточной поддержки игроков по всем вопросам. А для удобства пользователя площадка должна обеспечить оперативную и качественную поддержку игрока – например, по телефону или в чате на сайте.

Надежное онлайн-казино старается обеспечить игрокам удобный процесс пополнения счета и вывода средств. Чем больше платежных систем представлено в онлайн-казино, тем безопаснее игры.

Именно выполнение площадкой всех условий дает пользователям безопасность и уверенность в том, что деньги со счетов не исчезнут без причины, а личные данные не попадут в руки к мошенникам.

"Самая важная гарантия, которую дает лицензированное онлайн казино Cosmolot – безопасность с точки зрения игры: не допускаем к игре несовершеннолетних и лиц, находящихся в реестре лудоманов, гарантируем безопасной игры и защиты персональных данных. Также мы гарантируем , круглосуточную поддержку своих игроков, и возможность получить выигранные средства по правилам казино", – поясняет СЕО Cosmolot Сергей Потапов.