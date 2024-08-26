Курс созданной Павлом Дуровым криптовалюты резко изменился: что ждет монету после ареста миллиардера

Криптовалюта Toncoin (TON) за два дня потеряла более 14% своей стоимости. Таким образом, трейдеры отреагировали на арест разработчика этого актива – российского миллиардера Павла Дурова.

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Об этом сообщил Cointelegraph. Но, несмотря на падение курса и рыночной капитализации TON, открытый интерес к TON даже возрос, поскольку трейдеры ожидают дальнейшего падения курса актива.

Таким образом, после 24 августа, когда Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, курс Toncoin упал до $5,71 за 1 TON, то есть на 14,71% меньше. Учитывая это, рыночная капитализация проекта упала на $2,7 млрд.

Но, несмотря на это, открытый интерес (OI) к TON вырос на 32% – до $303,09 млн. Эта метрика является показателем общего количества контрактов на производные инструменты – опционы и фьючерсы. То есть чем выше OI, тем сильнее трейдеры уверены в прогнозах цены, которые могут быть разными – растущими или ниспадающими.

Но по TON криптотрейдер Daan Crypto Trades еще 24 августа отметил, что подавляющее большинство трейдеров ставят на дальнейшее падение TON. В то же время он отметил, если Дурова уволят, это сможет стать существенным толчком для курса TON.

"Если его уволят, это должно дать хороший толчок. Возможно, к этому моменту будет несколько дней волатильного и меняющегося ценового движения", – добавил в Daan Crypto Trades.

Такое же мнение разделяет и криптотрейдер Ануп Дхунгана. "С фундаментальной точки зрения, если Дуров будет уволен после допроса и потенциальных международных возражений, может произойти более быстрый, чем ожидалось, отскок цены", - отметил он.

Подробности ареста Дурова

Разработчика и владельца мессенджера Telegram, 39-летнего Павла Дурова арестовали в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Это произошло 24 августа около 20:00 по местному времени. Его задержали из-за "отказа сотрудничества с правоохранительными органами". Следствие, помимо прочего, подозревает, что инструментарий его мессенджера используют наркодилеры и другие преступники.

Это спровоцировало настоящую панику в России. Власти страны-агрессора, "военные" и пропагандисты в один голос заговорили о несправедливости задержания программиста. Они опасаются, что французские следователи достигнут своего и получат доступ к Telegram.

В компании Telegram на следующий день после задержания Дурова во Франции заверили, что соблюдают законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах. Мол, "абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские спецслужбы и мошенники создают фейковые чат-боты от имени официальных украинских институтов, чтобы распространять дезинформацию или похищать данные украинцев в Telegram. Эта технология также используется для подрыва доверия к официальным каналам коммуникации. Впрочем, противодействовать этому могут сами украинцы – "вычисляя" фейковые боты с помощью официального инструмента "Ботчекер".

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