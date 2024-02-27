Курс подскочил на тысячи долларов за час: биткоин побил свой 2-летний рекорд

Курс биткоина продолжает двигаться в сторону нового рекорда и уже почти достиг отметки в $57 тысяч. Такого в криптоиндустрии не наблюдалось более двух лет – в последний раз цена BTC превышала $56 тысяч в конце 2021 года.

Согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT, в ночь на 27 февраля котировки первой криптовалюты выросли на $2 тысячи менее чем за час, а рост за сутки приблизился к 10%. В моменте курс BTC достигал $56 993.

При этом рыночная капитализация первой криптовалюты также впервые с декабря 2021 года достигла уровня $1,1 трлн. При этом уровень доминирование биткоина составляет 51,9% – на этот актив приходится больше половины всех инвестиций в криптоиндустрию.

Информация криптоагрегатора CoinMarketCap говорит о позитивной динамике и у большинства из топ-10 криптовалют с крупнейшей рыночной капитализацией. Сильнее остальных выросли:

Solana (SOL) – до $111,51 (рост +8,94%);

Cardano (ADA) – до $0,6266 (+7,71%);

Avalanche (AVAX) – до $39,77 (+7,49%).

Ссылаясь на аналитическую компанию Swissblock, издание CoinDesk пишет, что биткоин "вырвался из диапазона, в котором находился с 15 февраля". Следующим уровнем эксперты назвали $57-58 тыс. Если первая криптовалюта его преодолеет, аналитики прогнозируют новые исторические максимумы.

А в LookIntoBitcoin отмечают, что на стоимость биткоина влияют предстоящий в апреле халвинг, а также дисбаланс между спросом и предложением.

"Будущее соотношение спроса и предложения BTC показывает: со временем он станет более редким, чем какой-нибудь музыкальный платиновый альбом. К 2032 году, после сокращения вдвое в 2024 и 2030 годах дефицит BTC настолько резко возрастет, что актив станет даже большей драгоценностью, чем золото", – считают в LookIntoBitcoin.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о прогнозе американского миллиардера Тима ​​Дрейпера для биткоина. Он верит, что в 2024 году курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов за монету и даже может превысить эту отметку.

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