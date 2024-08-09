Купить билеты до официального старта продаж на матч национальной сборной по футболу против Албании можно только за крипту
Официальный партнер национальной сборной Украины по футболу, криптовалютная биржа WhiteBIT, снова запускает уникальный прессейл билетов за криптовалюту на матч сборной против Албании в рамках Лиги Наций, который состоится 7 сентября в Праге.
В 2024 году Национальная сборная Украины по футболу предстоит провести еще шесть важных поединков. Первый из них – матч против сборной Албании в рамках Лиги Наций. Это будет первый официальный матч сборной Украины по футболу после чемпионата Евро, а фанаты снова увидят любимых игроков на поле.
Приобрести билеты только по криптовалюте на три дня раньше старта основной продажи билетов можно с помощью Whitepay – специального технического решения от WhiteBIT для приема цифровых платежей – по ссылке.
Таким образом, поклонники футбола имеют возможность первыми приобрести билеты на этот матч, поддержать команду и насладиться зрелищной игрой с трибун. Предпродажа стартует 9 августа и продлится 3 дня. Покупка билетов за криптовалюту позволяет безопасно покупать билеты, минуя сложные процедуры оплаты, из любой точки мира.
Предыдущие прессейлы билетов за криптовалюту уже завоевали популярность среди футбольных фанатов, ведь это современный и инновационный подход, что делает процесс покупки билетов простым и удобным. Не упустите возможность первыми получить доступ к лучшим местам и поддержать сборную Украины на матчи против Албании!
WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 520 торговых пар, 270+ цифровых активов и 10 государственных валют. WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали " Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну " на портале Дія.Освіта. Компания сотрудничает с Национальным университетом Киево-Могилянская академия, МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов Барселона и Трабзонспор, Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.
Whitepay — SaaS-компания, которая предоставляет решения по приему криптовалютных платежей для бизнеса и благотворительности: криптоэквайринг, POS-терминалы, платежные страницы, криптобанки и виджеты. Whitepay поддерживает более 140 цифровых активов, а за переводы, осуществленные с аккаунта WhiteBIT, не взимается комиссия сети.