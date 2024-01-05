Крупнейшая операция в истории криптовалют: кто отправил биткоины на $9 млрд

Криптовалютное сообщество стало свидетелем одной из крупнейших транзакций в своей истории. Перевод биткоинов на 9 млрд долларов вызвал волну слухов и беспокойства у трейдеров.

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Подробности колоссальной транзакции раскрыл известный в криптосреде аналитик Maartunn из компании CryptoQuant.

По его словам, транзакция в 210 010 BTC была зафиксирована в блоке 824239 (все операции в сети Bitcoin записываются в блоки, которые подтверждаются майнерами и добавляются цепочку блоков – блокчейн). По состоянию на 4 января стоимость такой транзакции превышает $9 млрд.

При этом перевод включает значительное распределение на 6000 BTC, а также “сдачу" в размере 204 010 BTC, которая вернулась на исходный адрес.

Также было установлено, что адрес отправителя идентифицирован как холодное хранилище криптобиржи Bitfinex.

Как известно, в августе 2016 года криптобиржа Bitfinex была взломана – с ее счетов пропало почти 120 тыс. биткоинов, что на тот момент было эквивалентно $72 млн, но со временем этот показатель превысил $5,3 млрд. После случившегося площадка была вынуждена приостановить работу, но позже снова запустилась.

В феврале 2019 года власти США смогли вернуть бирже более 27 тыс. BTC, а в начале февраля-2022 в Нью-Йорке супружескую пару, у которой обнаружили доступ к кошельку с 94 тыс. биткоинов Bitfinex.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в августе 2023 года задержанные Илья Лихтенштейн и Хизер Морган признали свою вину. Им грозит до 25 лет лишения свободы.

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