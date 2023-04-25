Крупнейшая криптобиржа мира начала блокировать карты россиян

Пользователи крупнейшей в мире криптовалютной биржи ‎Binance сообщают, что руководство платформы блокирует физические карты граждан России. Ограничения коснулись россиян, которые получили вид на жительство в странах Евросоюза.

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Об этом сообщает Telegram-канал Ateo Breaking. Криптовалютная карта Binance привязана к кошельку карты в аккаунте пользователя криптобиржи. Она используется как традиционная банковская карточка с единственным отличием – вместо фиатной валюты клиент может расплачиваться виртуальными активами. Пополняется она также через биржу.

На скриншотах, которые выложили пользователи, им сообщили, что "ответственная команда приняла решение прекратить действие вашей карты Binance в связи с нарушением правил использования". В чем именно это нарушение заключалось, клиентам не объяснили.

Стоит отметить, что официальных заявлений о блокировке карт представители торговой площадки не делали. А изданию ForkLog они заявили об отсутствии ограничений на использование криптокарты для пользователей с действующим видом на жительство в европейской экономической зоне.

Данная информация появилась после того, как неделю назад пропагандистские СМИ сообщили, что Binance отменила санкции, введенные в отношении граждан России из-за полномасштабного вторжения их страны в Украину. В частности, заявлялось, что с аккаунтов россиян были сняты все ограничения и лимиты, но в технической поддержке эту информацию официально опровергли.

После этого стало известно, что Binance без предварительного объявления вернула поддержку транзакций с картами банков РФ – через платежный шлюз Qiwi. На вывод средств действует лимит в размере 4,3-200 тыс. рублей. Транзакции с картами Visa и Mastercard, выпущенными на территории РФ, были заблокированы с марта 2022 года в связи с полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

При этом OBOZREVATEL сообщал, что криптобиржа также запретила россиянам покупать и продавать доллары и евро через свой P2P-сервис. Такие платежи россияне активно использовали для денежных переводов в обход недоступной в их стране системы SWIFT.

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