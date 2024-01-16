Крупнейшая криптобиржа "депортировала" россиян еще с одной своей площадки

Крупнейшая криптовалютная биржа в мире Binance нанесла очередной удар по пользователям в России, закрыв для них доступ к торгам на P2P-платформе. Ограничение вступит в силу с 31 января.

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Как сообщили в Telegram-канале торговой площадки, ограничительная мера не коснется россиян, которые живут за пределами страны-агрессора. Но чтобы продолжить совершать операции на криптобирже, им потребуется подтвердить свой адрес проживания.

Криптобиржа напомнила, что также 31 января прекратит поддержку российского рубля. При этом пользователи смогут продолжить р2р-торговлю с российской валютой на платформе CommEX, привязанной к Binance, добавила пресс-служба криптобиржи.

Стоит отметить, что в ноябре клиентов Binance уведомили об окончательным уходе биржи с российского рынка и продаже бизнеса партнерской торговой площадке CommEX. В конце декабря российским клиентам Binance начала приходить уведомления о необходимости закрывать аккаунты и выводить средства с площадки.

Кроме того, торговая площадка запретила российским гражданам пользоваться своим криптокошельком, а также удалила 15 торговых пар с рублем. Российскую валюту запретили использовать для торгов такими виртуальными активами как Cardano, Ethereum, Litecoin, Solana и другие.

Как уже сообщал OBOZ.UA, решение полностью покинуть российский рынок было принято на фоне международного санкционного давления на Binance из-за войны в Украине. В связи с этим в 2023 году компанию покинула целая вереница топ-менеджеров в самых разных странах, а также ее основатель и гендиректор Чанпэн Чжао.

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