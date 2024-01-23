Криптовалюта на $40 тысяч сгорела в атмосфере Земли: что случилось

Криптовалютные кошельки с виртуальными монетами стоимостью около 40 тысяч долларов сгорели в атмосфере Земли. Физические хранилища находились на борту лунного лендера Peregrine One.

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Об этом сообщили в компании Astrobotic, которая запустила в космос сверхтяжелую ракета-носитель Vulcan Centaur с лунным грузом, где среди прочего были и криптокошельки. 19 января 2024 года Peregrine One с 1 BTC и кошельком Dogecoin на борту сгорел в атмосфере Земли над южной частью Тихого океана.

Согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения WhiteBIT, стоимость криптовалюты на борту оценивалась примерно в $40 тыс. Аппарат вместе с биткоином и мемкоином пробыли в космосе 10 дней и 13 часов.

Таким образом криптовалютный кошелек биржи BitMEX с 1 BTC не был доставлен до Луны, как предполагалось. Это произошло после контролируемого сведения с орбиты лендера Peregrine.

Запуск Vulcan Centaur состоялся 8 января. Планировалось, что она доставит посадочный модуль до спутника Земли, но вскоре после запуска у лендера возникли проблемы с двигательной установкой, что привело к утечке топлива.

Эти проблемы не позволили Peregrine добраться до Луны и команда Astrobotic вынужденно вернула модуль. Операторам потребовалось разработать сложную схему по контролируемому сведению аппарата с орбиты.

"Спустя 10 дней пребывания в космосе, посадочный модуль Peregrine от Astrobotic совершил контролируемый вход в атмосферу над Тихим океаном 18 января. Хотя космический корабль так и не достиг Луны, он собрал ценные данные, которые послужат основой для будущих миссий", – заявили по поводу миссии в NASA.

Также OBOZ.UA сообщал о планах криптовалютной компании LunarCrush запустить в космос ключ от биткоин-кошелька из 62 BTC. Ключ доступа выгравируют на лунном велосипеде Lunar Outpost MAPP, который первым в истории достигнет южного полюса единственного спутника Земли.

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