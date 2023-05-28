Криптомайнеру улыбнулась удача: шансы на успех были меньше 0,01%

Одиночный криптомайнер добыл блок в блокчейне Bitcoin, получив в качестве вознаграждения криптовалюту стоимостью свыше $170 тыс. Его шансы получить блок составляли меньше 0,01%.

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Удача улыбнулась майнеру из соло-пула Сkpool 23 мая. Как сообщил администратор пула CKPool Кон Коливас, мощность оборудования, которым располагает добытчик криптовалюты, достаточно скромная – 750 TH/с.

Учитывая то, что в момент случившегося хешрейт сети биткоина (совокупная вычислительная мощность устройств в сети) составлял 367,07 EH/с, шансы добычи блока составляли 1 к 489 000, или 0,002%. При текущей сложности добычи биткоина такой небольшой майнер мог добыть блок раз в 9 лет.

За свою работу он получил вознаграждение в размере 6,25 BTC и комиссионные 0,24 BTC. По курсу на 28 мая (порядка $27,6 тыс. за биткоин) его награда оценивается в $172,5 тыс. Однако разнообразные комиссии составляют в совокупности 0,374 BTC.

Стоит отметить, что сложность майнинга продолжает расти. 18 мая этот показатель вырос на 3,22% и обновил свой очередной исторический максимум на отметке – 49,55 T.

И хотя считается, что соло-майнерам нечего делать в мире добычи первой криптовалюты, в марте один из них тоже добыл очередной блок. Везунчик также был выходцем из пула CKPool, участники которого уже добыли 247 блоков Bitcoin.

Однако даже Кон Коливас сравнил соло-майнинг с азартной игрой. “Подавляющее большинство из вас никогда не добудет блок", – предупредил администратор пула.

Как сообщал OBOZREVATEL, удачи соло-майнеров подталкивают все больше людей участвовать в этом процессе. На этом фоне в 2022 году Сkpool даже поднялся на 14 место в списке майнинг-пулов биткоина.

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